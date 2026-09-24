Școli închise temporar în Suceava după alerta aeriană. Cursurile au fost suspendate în patru localități

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 24 sept. 2026, 09:16

Mai multe școli din județul Suceava au cursurile suspendate joi dimineață, după alerta aeriană declanșată în nordul județului Botoșani. Inspectoratul Școlar Județean Suceava a anunțat că unitățile de învățământ din Solca, Arbore, Botoșana și Cacica rămân închise temporar, până la ora 10:00.

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