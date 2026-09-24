Școli închise temporar în Suceava după alerta aeriană. Cursurile au fost suspendate în patru localități

Mai multe școli din județul Suceava au cursurile suspendate joi dimineață, după alerta aeriană declanșată în nordul județului Botoșani. Inspectoratul Școlar Județean Suceava a anunțat că unitățile de învățământ din Solca, Arbore, Botoșana și Cacica rămân închise temporar, până la ora 10:00.
Măsura a fost luată în urma discuțiilor cu autoritățile, după ce, la ora 06:26, populația din județele Suceava și Botoșani a primit un mesaj RO-Alert. Sistemul radar al Ministerului Apărării Naționale detectase o țintă aeriană care evolua pe teritoriul Ucrainei, aproape de granița cu România și care, potrivit semnalelor radar, a pătruns în spațiul aerian național prin nordul județului Botoșani.
Cursuri suspendate în Solca, Arbore, Botoșana și Cacica
Inspectoratul Școlar Județean Suceava a anunțat joi dimineață că școlile din cele patru localități au cursurile suspendate până la ora 10:00. Decizia privind închiderea temporară a unităților de învățământ a venit după mesajul RO-Alert transmis populației din Suceava și Botoșani. Alerta a fost emisă în contextul în care sistemul radar al MApN a detectat joi dimineață, 24 septembrie 2026, o țintă aeriană aflată inițial pe teritoriul Ucrainei, în apropierea graniței României. Potrivit semnalelor radar, aceasta a pătruns ulterior în spațiul aerian național prin nordul județului Botoșani.
Două avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea pentru monitorizarea situației. Centrul Național Militar de Comandă a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, iar la ora 06:26 a fost transmis mesajul RO-Alert pentru populația din Botoșani și Suceava.
Situația vine după alte alerte aeriene în nord-estul României, iar MApN precizează că situația de joi dimineață este în dinamică și că va reveni cu detalii.
Alertă și în nordul județului Tulcea
În noaptea de 23 spre 24 septembrie, un grup de ținte aeriene a fost detectat și în nordul localității Chilia Veche, pe teritoriul Ucrainei, în apropierea frontierei cu România. Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în misiunea NATO de Poliție Aeriană Întărită, au decolat de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu. Pentru nordul județului Tulcea, mesajul RO-Alert a fost transmis la ora 04:41, iar alerta a încetat la 05:44.