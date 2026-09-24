Caz șocant în Hunedoara. Un copil de 12 ani a asmuțit un câine asupra unei pisici. Felina a fost eutanasiată

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 24 sept. 2026, 15:21

Un copil de 12 ani ar fi asmuțit un câine de vânătoare asupra unei pisici, în localitatea Simeria, județul Hunedoara. Felina a fost grav rănită în urma atacului și a trebuit ulterior să fie eutanasiată. Polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor au deschis un dosar penal și fac cercetări pentru a stabili toate împrejurările în care s-a produs incidentul.

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