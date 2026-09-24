Caz șocant în Hunedoara. Un copil de 12 ani a asmuțit un câine asupra unei pisici. Felina a fost eutanasiată

Un copil de 12 ani ar fi asmuțit un câine de vânătoare asupra unei pisici, în localitatea Simeria, județul Hunedoara. Felina a fost grav rănită în urma atacului și a trebuit ulterior să fie eutanasiată. Polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor au deschis un dosar penal și fac cercetări pentru a stabili toate împrejurările în care s-a produs incidentul.
Cazul a ajuns în atenția polițiștilor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara, iar cercetările vizează infracțiunea de „folosirea de animale vii pentru dresajul animalelor sau pentru a le controla agresivitatea, dacă le creează suferinţă”, faptă prevăzută și pedepsită de Legea nr. 205/2004 privind protecția animalelor, republicată.
Copilul ar fi asmuțit câinele asupra pisicii
Incidentul s-ar fi petrecut pe 18 septembrie 2026, în Simeria. Potrivit cercetărilor efectuate până acum de polițiști, minorul de 12 ani ar fi asmuțit un câine de vânătoare asupra pisicii, iar rănile suferite de animal au fost atât de grave încât ulterior s-a ajuns la eutanasiere.
„Din cercetările efectuate până în prezent a rezultat că, în data de 18 septembrie 2026, un minor în vârstă de 12 ani, aflat pe raza localităţii Simeria, ar fi asmuţit un câine de vânătoare asupra unei pisici. În urma atacului, felina ar fi suferit leziuni grave, care au dus ulterior la eutanasierea animalului. Potrivit verificărilor efectuate, câinele implicat în incident se pare că ar aparţine unor vecini ai minorului”, a transmis IPJ Hunedoara.
Câinele ar aparține unor vecini ai copilului
Din verificările făcute până în acest moment reiese că animalul implicat în atac nu i-ar aparține minorului. Polițiștii spun că patrupedul ar fi al unor vecini ai copilului, acest aspect urmând să fie lămurit în cadrul cercetărilor.
După sesizarea din oficiu, polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor au început ancheta și au întocmit un dosar penal.
Dosar penal după incidentul din Simeria
Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-au produs faptele, precum și a răspunderii prevăzute de lege. Dosarul penal vizează infracțiunea de „folosirea de animale vii pentru dresajul animalelor sau pentru a le controla agresivitatea, dacă le creează suferinţă”.