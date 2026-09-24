Accident grav pe DN 6, în Caraș-Severin: două femei au murit după impactul dintre două TIR-uri și un microbuz

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 24 sept. 2026, 12:19

Două femei au murit, joi, într-un accident rutier grav produs pe DN 6, în județul Caraș-Severin, între două TIR-uri și un microbuz. Traficul rutier este blocat complet în zonă, iar șoferii sunt dirijați pe o rută ocolitoare.

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