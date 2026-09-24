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Accident grav pe DN 6, în Caraș-Severin: două femei au murit după impactul dintre două TIR-uri și un microbuz

FOTO: News.ro

FOTO: News.ro

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Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 24 sept. 2026, 12:19

Două femei au murit, joi, într-un accident rutier grav produs pe DN 6, în județul Caraș-Severin, între două TIR-uri și un microbuz. Traficul rutier este blocat complet în zonă, iar șoferii sunt dirijați pe o rută ocolitoare.

Două femei din microbuz au murit

Accidentul s-a produs pe DN 6, în afara localității Vălișoara, județul Caraș-Severin. Potrivit primelor informații transmise de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Caraș-Severin, în accident au fost implicate două autotrenuri și un microbuz.

În urma impactului violent, două femei aflate în microbuz au decedat. Polițiștii au ajuns la fața locului și efectuează cercetări pentru a stabili cu exactitate modul în care s-a produs accidentul.

”Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Caraș-Severin au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier pe DN 6, în afara localității Vălișoara. Din primele verificări efectuate la fața locului, în accident au fost implicate două autotrenuri și un microbuz. Din nefericire, în urma impactului, două femei, aflate în microbuz, au decedat”, a transmis IPJ Caraș-Severin.

Traficul este blocat pe DN 6

În urma accidentului, circulația rutieră pe DN 6 este blocată complet. Pentru fluidizarea traficului, șoferii sunt dirijați pe ruta ocolitoare DJ 608C, Bucoșnița – Petroșnița.

Polițiștii rutieri se află la locul accidentului și desfășoară verificări pentru stabilirea tuturor împrejurărilor și a cauzelor care au dus la producerea tragediei.

Cercetările continuă, iar traficul pe DN 6 va fi reluat după finalizarea intervenției și a cercetării la fața locului.

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