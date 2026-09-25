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Locale· 2 min citire
Iosif Laurențiu Avram, copilul de 4 ani cu autism din Bacău, este de negăsit. Polițiștii și jandarmii îl caută de ore întregi-VIDEO
FOTO: Captură Realitatea PLUS
Publicat25 sept. 2026, 08:38
Actualizat25 sept. 2026, 11:14
Iosif Laurențiu Avram, copilul de 4 ani cu autism din județul Bacău, este în continuare de negăsit. Polițiștii, jandarmii, pompierii și voluntarii îl caută de ore întregi, după ce acesta a dispărut joi de acasă.
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