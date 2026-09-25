Carne expirată, mâncare arsă și mizerie în bucătării. Amenzi de 4,2 milioane de lei după controalele ANPC

Inspectorii ANPC au descoperit numeroase nereguli în urma controalelor făcute în această săptămână la peste 1.800 de operatori economici din țară. Printre problemele găsite se numără carne și produse din carne expirate, mâncare arsă care urma să fie servită clienților, bucătării murdare, legume mucegăite și spații care funcționau fără autorizațiile necesare.
Verificările au vizat atât magazine și unități de alimentație publică, cât și unități de învățământ preșcolar cu program prelungit. În urma controalelor, inspectorii au aplicat 965 de amenzi, în valoare totală de 4,2 milioane de lei, iar activitatea a 27 de operatori a fost oprită până la remedierea neregulilor.
Peste 110.000 de lei în mărfuri, oprite de la comercializare
Pe lângă amenzi, inspectorii au dispus oprirea de la comercializare a unor mărfuri în valoare de peste 110.000 de lei. Problemele constatate au fost diverse și au mers de la lipsa informațiilor obligatorii pentru consumatori până la condiții necorespunzătoare de depozitare și igienă.
În unele dintre unitățile controlate, comisarii au găsit carne și produse din carne cu termenul de valabilitate depășit, dar și preparate gătite arse care urmau să ajungă la clienți. Controalele ANPC au scos la iveală și în alte situații carne alterată, produse expirate și condiții necorespunzătoare de păstrare, iar astfel de probleme continuă să apară în verificările făcute la nivel național.
Carne cu sânge în ambalaje și produse acoperite de gheață
Inspectorii au descoperit carne depozitată în ambalaje în care se acumulase sânge, precum și carne și pește păstrate în frigidere cu depuneri considerabile de gheață. Astfel de condiții pot afecta calitatea produselor și arată că regulile de depozitare nu au fost respectate corespunzător.
Au fost găsite și alimente fără etichete, pentru care nu putea fi verificată data expirării sau proveniența. În alte cazuri, legumele erau mucegăite, lovite sau strivite, iar unele produse nu mai îndeplineau condițiile necesare pentru a fi puse la vânzare.
Bucătării murdare, plite ruginite și depuneri de grăsime
O parte dintre cele mai grave probleme au fost găsite în bucătării. Inspectorii ANPC au identificat spații cu depuneri de grăsime și resturi alimentare, dar și echipamente de gătit aflate într-o stare avansată de uzură.
În unele unități erau folosite grătare și plite vechi, murdare, ruginite sau acoperite cu depuneri de arsură. Au fost constatate și probleme la instalațiile din spații, inclusiv prize desprinse din perete, precum și folosirea unor decorațiuni din plastic pe suprafețe care, potrivit inspectorilor, nu puteau fi curățate corespunzător.
Restaurante fără meniuri complete și informații despre alergeni
Neregulile nu au vizat doar modul de preparare și păstrare a alimentelor. În unele locații, meniurile nu erau afișate, iar în altele lipseau informațiile privind alergenii din preparatele oferite consumatorilor.
Inspectorii au constatat și situații în care anumite spații funcționau fără autorizațiile necesare. În magazinele nealimentare au fost găsite, de asemenea, produse textile ale căror etichete nu aveau informațiile traduse în limba română.
Printre problemele constatate s-au numărat și condițiile în care erau depozitate băuturile. În unele spații, apa minerală era păstrată la temperatura mediului sau direct în bătaia razelor solare, în loc să fie depozitată în condițiile recomandate. Inspectorii au urmărit în timpul verificărilor atât siguranța produselor alimentare și respectarea condițiilor de păstrare, cât și modul în care comercianții îi informează pe consumatori despre produsele pe care le vând.
Probleme și la locurile de joacă pentru copii
Controalele ANPC au vizat și spațiile de joacă, unde inspectorii au descoperit echipamente neîntreținute și elemente care puteau pune în pericol copiii. În unele locuri, vopseaua era scorojită, iar anumite elemente de siguranță lipseau sau erau deteriorate.
Au fost găsite și tobogane degradate, precum și componente metalice expuse care puteau reprezenta un risc de accidentare. În urma tuturor verificărilor făcute în această săptămână, 27 de operatori economici au rămas cu activitatea oprită până la remedierea deficiențelor constatate.