Carne expirată, mâncare arsă și mizerie în bucătării. Amenzi de 4,2 milioane de lei după controalele ANPC

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 25 sept. 2026, 15:20

Inspectorii ANPC au descoperit numeroase nereguli în urma controalelor făcute în această săptămână la peste 1.800 de operatori economici din țară. Printre problemele găsite se numără carne și produse din carne expirate, mâncare arsă care urma să fie servită clienților, bucătării murdare, legume mucegăite și spații care funcționau fără autorizațiile necesare.

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