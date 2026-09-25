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Descoperire macabră într-o pădure din Maramureș. Un bărbat a fost găsit mort, polițiștii au deschis o anchetă

Cadavru descoperit într-o padure

Cadavru descoperit într-o padure

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Scris de Mădălina Cristea Publicat: 25 sept. 2026, 13:46

Un bărbat a fost găsit mort, vineri dimineață, într-o zonă împădurită din localitatea Remeți, județul Maramureș. Polițiștii au fost alertați printr-un apel la 112, iar cercetările sunt în desfășurare pentru a stabili în ce împrejurări s-a produs decesul.

La fața locului au ajuns polițiștii din cadrul Secției 6 Poliție Rurală Sarasău, care au confirmat cele sesizate prin apelul la numărul unic de urgență. Deocamdată, autoritățile nu au oferit informații despre identitatea bărbatului sau despre posibilele cauze ale morții.

Trupul bărbatului va fi dus la Medicină Legală

Trupul neînsuflețit urmează să fie transportat la Serviciul de Medicină Legală Maramureș, unde medicii vor efectua necropsia. În urma acesteia va putea fi stabilită cauza exactă a decesului, conform presei locale.

Într-un alt caz în care un bărbat a fost găsit mort într-o pădure, cauza morții a putut fi clarificată tot în urma investigațiilor medico-legale.

Polițiștii încearcă să stabilească ce s-a întâmplat

Anchetatorii continuă verificările pentru a reconstitui împrejurările în care bărbatul a ajuns în zona împădurită și condițiile în care s-a produs decesul. Până la finalizarea cercetărilor și a necropsiei, polițiștii nu au anunțat o cauză a morții. În funcție de rezultatele verificărilor, oamenii legii vor dispune măsurile legale care se impun.

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