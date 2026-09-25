Advertising
Advertising
Locale· 1 min citire
Descoperire macabră într-o pădure din Maramureș. Un bărbat a fost găsit mort, polițiștii au deschis o anchetă
Cadavru descoperit într-o padure
Un bărbat a fost găsit mort, vineri dimineață, într-o zonă împădurită din localitatea Remeți, județul Maramureș. Polițiștii au fost alertați printr-un apel la 112, iar cercetările sunt în desfășurare pentru a stabili în ce împrejurări s-a produs decesul.
Citește și
- 15:20Carne expirată, mâncare arsă și mizerie în bucătării. Amenzi de 4,2 milioane de lei după controalele ANPC
- 14:44Iosif, copilul de 4 ani dispărut în Bacău, a fost găsit mort în râul Trotuș - FOTO/VIDEO
- 13:03Șofer cu 1,49 mg/l alcool, permis suspendat și mașină neînmatriculată, reținut după un accident în Gorj
- 11:54 Mare atenție, șoferi! Se schimbă programul de circulație pe Transalpina de sâmbătă. CNAIR impune restricții din cauza vremii
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News