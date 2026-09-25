Șofer cu 1,49 mg/l alcool, permis suspendat și mașină neînmatriculată, reținut după un accident în Gorj

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 25 sept. 2026, 13:03

Un bărbat de 50 de ani din județul Argeș a fost reținut pentru 24 de ore după ce a provocat un accident pe DJ 663, în localitatea Budieni din județul Gorj. Polițiștii au stabilit că avea dreptul de a conduce suspendat, mașina avea autorizația provizorie de circulație expirată, iar etilotestul a indicat 1,49 mg/l alcool pur în aerul expirat.

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