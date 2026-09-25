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Locale· 1 min citire
Mare atenție, șoferi! Se schimbă programul de circulație pe Transalpina de sâmbătă. CNAIR impune restricții din cauza vremii
FOTO: Arhivă
Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunță modificarea programului de circulație pe Transalpina (DN67C), între Rânca și Obârșia Lotrului, începând de sâmbătă, 26 septembrie. Șoferii vor putea circula pe acest sector doar în intervalul 09:00–18:00, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile de la altitudini mari.
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