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Mare atenție, șoferi! Se schimbă programul de circulație pe Transalpina de sâmbătă. CNAIR impune restricții din cauza vremii

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

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Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 25 sept. 2026, 11:54

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunță modificarea programului de circulație pe Transalpina (DN67C), între Rânca și Obârșia Lotrului, începând de sâmbătă, 26 septembrie. Șoferii vor putea circula pe acest sector doar în intervalul 09:00–18:00, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile de la altitudini mari.

Program restricționat pe Transalpina, de sâmbătă

”Având în vedere condiţiile meteorologice nefavorabile de la altitudini de peste 1.500 m (ploi, lapoviţă şi ninsori), programul de circulaţie pe sectorul DN67C – Transalpina, între Rânca (km 34+800) şi Obârşia Lotrului (km 59+800), se modifică.

Începând de sâmbătă, 26 septembrie, circulaţia va fi permisă zilnic, doar în intervalul orar 09:00 – 18:00”, anunţă, vineri, CNAIR.

Vremea rea a dus la schimbarea programului

Potrivit CNAIR, decizia a fost luată în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile înregistrate la altitudini de peste 1.500 de metri.

În ultimele zile, în zonele montane înalte au fost semnalate ploi, lapoviță și ninsoare, dar și vânt puternic și temperaturi scăzute.

Condițiile meteo pot afecta siguranța circulației pe unul dintre cele mai înalte drumuri din România, motiv pentru care autoritățile au decis reducerea intervalului zilnic în care este permis traficul.

Recomandările CNAIR pentru șoferi

CNAIR le recomandă participanților la trafic să respecte semnalizarea rutieră instituită și să își planifice deplasările ținând cont de noul program.

Astfel, șoferii care intenționează să traverseze Transalpina pe sectorul dintre Rânca și Obârșia Lotrului trebuie să țină cont că accesul rutier este permis, începând cu 26 septembrie, doar între 09:00 și 18:00.

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