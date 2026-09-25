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Tragedie în Bihor: un șofer a murit după ce mașina s-a răsturnat de mai multe ori. Traficul a fost blocat

Accident în Bihor

Accident în Bihor

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Scris de Mădălina Cristea Publicat: 25 sept. 2026, 15:42

Un accident grav s-a produs vineri, 25 septembrie, pe DN 19E, între localitățile Cauaceu și Sălard, din județul Bihor. Un autoturism s-a răsturnat de mai multe ori, iar șoferul a fost proiectat în afara mașinii. În ciuda manevrelor de resuscitare, victima a fost declarată decedată.

Autoritățile au fost alertate în jurul orei 14:50, după ce mașina a ajuns răsturnată, cu roțile în sus, în zona Sălard. La fața locului au fost trimise mai multe echipaje de intervenție.

Șoferul a fost găsit în stop cardio-respirator

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Bihor, locotenent-colonel Camelia Roșca, la intervenție au fost mobilizați pompierii militari din cadrul Gărzii Sălard, cu o autospecială de intervenție, echipajul de terapie intensivă mobilă al SMURD Oradea și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.

Pompierii l-au găsit pe șofer proiectat în afara autoturismului și aflat în stop cardio-respirator. Salvatorii au început imediat manevrele de resuscitare, însă bărbatul nu a răspuns intervenției, iar medicul de la fața locului a declarat decesul.

Mașina s-ar fi răsturnat de mai multe ori

Potrivit martorilor, autoturismul ar fi ieșit de pe carosabil și s-ar fi răsturnat de mai multe ori. În zona accidentului erau vizibile urme în șanțul de lângă drum, însă împrejurările exacte în care șoferul a pierdut controlul mașinii urmează să fie stabilite de polițiști.

În urma accidentului, autoturismul a rămas răsturnat cu roțile în sus. Polițiștii au intervenit pentru efectuarea cercetărilor și pentru stabilirea cauzelor care au dus la producerea tragediei, conform presei locale.

Traficul a fost blocat pe DN 19E

Purtătorul de cuvânt al Poliției Bihor, agent-șef Alin Laza, a anunțat că traficul rutier a fost blocat pe sectorul de drum unde s-a produs accidentul, pentru a permite intervenția echipajelor și efectuarea cercetărilor la fața locului.

Polițiștii urmează să stabilească, în urma verificărilor, dinamica exactă a accidentului și împrejurările în care autoturismul a părăsit partea carosabilă.

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