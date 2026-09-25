Tragedie în Bihor: un șofer a murit după ce mașina s-a răsturnat de mai multe ori. Traficul a fost blocat

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 25 sept. 2026, 15:42

Un accident grav s-a produs vineri, 25 septembrie, pe DN 19E, între localitățile Cauaceu și Sălard, din județul Bihor. Un autoturism s-a răsturnat de mai multe ori, iar șoferul a fost proiectat în afara mașinii. În ciuda manevrelor de resuscitare, victima a fost declarată decedată.

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