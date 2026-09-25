Alertă aeriană în județele Galați și Tulcea. Două aeronave F-16 au fost ridicate de la sol. A fost emis un mesaj RO-Alert

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 25 sept. 2026, 07:17

Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat, vineri dimineață, 25 septembrie, o țintă aeriană care evolua la aproximativ 20 de kilometri est de Galați. Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre alertaGalatitinta aerianatulcea