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Alertă aeriană în județele Galați și Tulcea. Două aeronave F-16 au fost ridicate de la sol. A fost emis un mesaj RO-Alert

FOTO: Colaj Realitatea.NET

FOTO: Colaj Realitatea.NET

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Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 25 sept. 2026, 07:17

Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat, vineri dimineață, 25 septembrie, o țintă aeriană care evolua la aproximativ 20 de kilometri est de Galați. Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației.

RO-Alert pentru populația din Galați și Tulcea

Potrivit MApN, cele două avioane F-16 se află în serviciul de luptă Poliție Aeriană în cadrul Bazei 86 Aeriene Borcea și au fost trimise pentru verificarea și supravegherea țintei detectate de sistemele radar.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din estul județului Galați și nordul județului Tulcea.

Astfel, la ora 03:27, autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert pentru zonele vizate, ca măsură de informare și protecție a populației.

”Alerta aeriană a fost menținută până la ora 04:14, când măsurile de alertare au încetat”, au transmis reprezentanții MApN.

MApN: Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian al României

Totodată, Ministerul Apărării Naționale a anunțat că nu au fost raportate pătrunderi ale țintei în spațiul aerian național.

Incidentul are loc la numai o zi după ce în dimineața zilei de joi, 24 septembrie, sistemul de supraveghere radar a detectat o țintă aeriană care evolua pe teritoriul Ucrainei, în apropierea graniței cu România, în nordul județului Botoșani. Două aeronave F-16 românești au decolat pentru monitorizarea situației.

Ținta a pătruns ulterior în spațiul aerian național prin nordul județului Botoșani. La ora 06:26 a fost transmis un mesaj RO-Alert pentru populația din județele Botoșani și Suceava.

Ulterior, MApN a anunțat că ținta aeriană a evoluat timp de aproximativ patru minute în spațiul aerian românesc, după care s-a prăbușit în apropierea localității Solca, din județul Suceava. Nu au fost înregistrate victime sau pagube materiale. La fața locului a fost identificată o dronă de mici dimensiuni.

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