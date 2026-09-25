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Locale· 2 min citire
Alertă aeriană în județele Galați și Tulcea. Două aeronave F-16 au fost ridicate de la sol. A fost emis un mesaj RO-Alert
FOTO: Colaj Realitatea.NET
Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat, vineri dimineață, 25 septembrie, o țintă aeriană care evolua la aproximativ 20 de kilometri est de Galați. Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației.
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