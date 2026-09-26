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Locale· 1 min citire
Plan Roșu activat în Sibiu după o posibilă toxiinfecție alimentară. 11 persoane au acuzat simptome la o sală de evenimente
Ambulanță SMURD
Planul Roșu de Intervenție a fost activat, sâmbătă seară, în județul Sibiu, după ce mai multe persoane aflate la o sală de evenimente din Avrig au început să acuze simptome specifice unei toxiinfecții alimentare. Până în acest moment, 11 persoane sunt evaluate de echipajele medicale.
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