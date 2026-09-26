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Plan Roșu activat în Sibiu după o posibilă toxiinfecție alimentară. 11 persoane au acuzat simptome la o sală de evenimente

Ambulanță SMURD

Ambulanță SMURD

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Scris de Mădălina Cristea Publicat: 26 sept. 2026, 21:03

Planul Roșu de Intervenție a fost activat, sâmbătă seară, în județul Sibiu, după ce mai multe persoane aflate la o sală de evenimente din Avrig au început să acuze simptome specifice unei toxiinfecții alimentare. Până în acest moment, 11 persoane sunt evaluate de echipajele medicale.

La fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje SMURD și ale Serviciului de Ambulanță Județean, precum și o autospecială pentru transportul personalului și al victimelor multiple.

11 persoane sunt evaluate de medici

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Sibiu a anunțat că autoritățile au activat Planul Roșu după ce au primit solicitări pentru acordarea de asistență medicală mai multor persoane care acuzau simptome de toxiinfecție alimentară.

„În aceste momente, 11 persoane acuză simptome, acestea fiind evaluate medical”, au transmis reprezentanții ISU Sibiu.

Pentru gestionarea situației intervin trei echipaje SMURD, dintre care unul cu medic, șase ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean și o autospecială de transport personal și victime multiple.

Intervenția este în desfășurare

Echipajele medicale evaluează persoanele care au acuzat stări de rău și stabilesc dacă este necesar transportul acestora la spital. Misiunea este în desfășurare, iar autoritățile urmează să transmită noi informații în funcție de evoluția situației.

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