Principalul suspect în crima din Vâlcea, de negăsit de 6 zile. Ce i-ar fi spus tatălui fetei în noaptea crimei: „Am aflat ceva”

Apar noi detalii în cazul Valentinei Ioana Tănăsie, tânăra de 28 de ani găsită moartă într-o valiză aruncată în râul Olt. Principalul suspect, iubitul acesteia, este în continuare căutat, iar anchetatorii încearcă să îi refacă traseul și verifică imaginile surprinse de camerele de supraveghere, conform Realitatea PLUS.
Între timp, ies la iveală noi informații despre ultimele ore înainte de crimă. Tatăl Valentinei spune că a vorbit în noaptea respectivă cu iubitul fetei, care i-ar fi spus că aflase că aceasta îl înșela, după care nu i-ar mai fi răspuns la telefon. Bărbatul de 30 de ani este cercetat pentru omor și dat în urmărire, iar Tribunalul Vâlcea a emis pe numele său un mandat de arestare preventivă în lipsă.
Tatăl Valentinei a încercat să vorbească cu fiica lui în noaptea crimei
În noaptea în care s-ar fi produs crima, tatăl Valentinei a încercat să ia legătura cu fiica sa, însă nu a reușit. A urmat o conversație cu iubitul tinerei, care i-ar fi transmis mai multe mesaje scurte: „Sunt supărat”, „Am aflat ceva”, „Vă sun mai târziu”. Tatăl fetei spune că a simțit că ceva nu este în regulă și a insistat să vorbească cu Valentina.
„Știu că era cu iubitul ăsta, nenorocitul ăsta gelos. Am vorbit 40 de minute cu el și i-am spus să stea liniștit. Tot zicea că l-a înșelat, dar fata a spus că nu a avut treabă cu nimeni de când e cu el. Și fata mi-a zis: «Tată, lasă-l în pace acum, că e beat și eu îl iubesc»”, a povestit tatăl Valentinei.
Conversațiile dintre cei doi au intrat acum în atenția anchetatorilor, în timp ce polițiștii încearcă să stabilească exact ce s-a întâmplat înainte ca tânăra să fie ucisă.
Mama Valentinei spune că fiica ei i-ar fi arătat vânătăile
Mama tinerei a povestit, la rândul său, despre o discuție pe care ar fi avut-o cu Valentina înainte de crimă. Potrivit acesteia, tânăra i-ar fi spus, în timpul unui apel video, că fusese bătută și i-ar fi arătat mai multe vânătăi de pe corp. Femeia susține că fiica sa îi spusese și că intenționa să se întoarcă acasă. Potrivit informațiilor apărute în anchetă, între Valentina și iubitul ei ar mai fi existat conflicte, iar tatăl victimei a afirmat că tânăra ar fi fost lovită și în trecut.
Pe contul de TikTok al bărbatului apar mai multe postări cu mesaje despre răzbunare, publicate înainte de moartea Valentinei. Printre textele distribuite se numără: „Acum stau în liniște... ce urmează va face prea mult zgomot... și sigur vă va deranja”, dar și „O să îți dau foc cu același zâmbet cu care te-am atras”. Pe contul acestuia au mai fost identificate și alte postări despre răzbunare, între care mesaje de tipul „Te mint că te-am iertat, iar la prima ocazie mă răzbun ca să mă ții minte”.
Anchetatorii încearcă să refacă traseul bărbatului
Principalul suspect este Gheorghe Vlăduț Bălțățeanu, în vârstă de 30 de ani. Procurorii au pus în mișcare acțiunea penală împotriva lui pentru omor, iar Tribunalul Vâlcea a dispus arestarea sa preventivă în lipsă.
Anchetatorii au informații potrivit cărora bărbatul ar fi părăsit România și ar fi ajuns inițial în Ungaria, fiind ajutat să treacă granița. În prezent este verificată și ipoteza potrivit căreia acesta ar fi plecat deja din Ungaria, în timp ce polițiștii analizează camerele de supraveghere pentru a-i reconstitui traseul.
Valentina Ioana Tănăsie a fost înmormântată vineri, la Filiași. Familia, rudele și apropiații s-au adunat pentru a o conduce pe ultimul drum pe tânăra de 28 de ani. Trupul Valentinei fusese găsit pe 22 septembrie într-o valiză care plutea pe râul Olt, în zona barajului Ionești. Necropsia a arătat că moartea a fost violentă și că pe corpul tinerei existau mai multe leziuni traumatice, decesul fiind datat în 21 septembrie.