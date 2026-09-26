Principalul suspect în crima din Vâlcea, de negăsit de 6 zile. Ce i-ar fi spus tatălui fetei în noaptea crimei: „Am aflat ceva”

Publicat 26 sept. 2026, 18:35 Sursă Realitatea PLUS

Apar noi detalii în cazul Valentinei Ioana Tănăsie, tânăra de 28 de ani găsită moartă într-o valiză aruncată în râul Olt. Principalul suspect, iubitul acesteia, este în continuare căutat, iar anchetatorii încearcă să îi refacă traseul și verifică imaginile surprinse de camerele de supraveghere, conform Realitatea PLUS.

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