Realitatea.NET
Locale· 2 min citire

Tragedie într-o zonă greu accesibilă din Mureș. O persoană a murit, iar alte două au ajuns la spital după ce au aflat vestea tragică

Salvamont România

Salvamont România

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea.NET ca sursă preferată
Scris de Mădălina Cristea Publicat: 26 sept. 2026, 18:05

O persoană grav rănită într-o zonă cu teren greu accesibil din apropierea localității Eremitu, județul Mureș, a murit sâmbătă după-amiază, în ciuda intervenției salvatorilor. Salvamontiștii, echipajele medicale și un elicopter SMURD au fost mobilizate pentru salvarea victimei.

La aflarea veștii că persoana rănită a murit, alte două persoane aflate la fața locului s-au simțit rău. Acestea au primit îngrijiri medicale și au fost transportate la spital.

Salvamontiștii au intervenit într-o zonă greu accesibilă

Salvamont Salvaspeo Mureș a fost solicitat să intervină pentru salvarea unei persoane grav accidentate într-o zonă dificilă din apropierea localității Eremitu. Din cauza terenului, accesul echipelor de intervenție a fost îngreunat. În primă fază, la victimă au ajuns salvatorii montani și un echipaj de ambulanță. Aceștia au început acordarea primului ajutor și au încercat să stabilizeze persoana rănită, astfel încât aceasta să poată fi evacuată în siguranță. Ulterior, pentru intervenție a fost solicitat și un elicopter SMURD Mureș, care a ajuns în zona accidentului pentru a sprijini operațiunea de salvare.

Victima a intrat în stop cardio-respirator

În timpul intervenției, starea persoanei rănite s-a agravat, iar aceasta a intrat în stop cardio-respirator. Echipele de salvare au început imediat manevrele de resuscitare și au încercat să îi salveze viața. În ciuda eforturilor depuse de salvamontiști și de personalul medical, manevrele de resuscitare nu au avut rezultat, iar persoana grav accidentată a fost declarată decedată.

Alte două persoane au ajuns la spital

După ce au aflat că victima nu a mai putut fi salvată, alte două persoane care se aflau la locul accidentului au acuzat stări de rău și au avut nevoie de ajutor medical. Cele două persoane au fost evaluate de echipajele aflate la fața locului, apoi au fost preluate și transportate la spital pentru investigații și îngrijiri de specialitate.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

salvamont romaniabilant decese romania

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Locale

Mai Multe