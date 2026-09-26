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Locale· 2 min citire
Tragedie într-o zonă greu accesibilă din Mureș. O persoană a murit, iar alte două au ajuns la spital după ce au aflat vestea tragică
Salvamont România
O persoană grav rănită într-o zonă cu teren greu accesibil din apropierea localității Eremitu, județul Mureș, a murit sâmbătă după-amiază, în ciuda intervenției salvatorilor. Salvamontiștii, echipajele medicale și un elicopter SMURD au fost mobilizate pentru salvarea victimei.
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