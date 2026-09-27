Mobilizare de amploare în Sectorul 5 al Capitalei. Posibil incendiu pe strada Bârcă: o persoană a fost dusă la spital - VIDEO

Publicat 27 sept. 2026, 17:03 Actualizat 27 sept. 2026, 17:04

Mobilizare de forțe, duminică, pe strada Bârcă din Sectorul 5 al Capitalei, unde există informații despre un posibil incendiu. Mai multe echipaje de pompieri, polițiști și SMURD au ajuns la fața locului, iar o persoană a fost transportată la spital.

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