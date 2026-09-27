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Mobilizare de amploare în Sectorul 5 al Capitalei. Posibil incendiu pe strada Bârcă: o persoană a fost dusă la spital - VIDEO

Incendiu Sectorul 6 București

Incendiu Sectorul 6 București

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Scris deMădălina Cristea
Publicat27 sept. 2026, 17:03
Actualizat27 sept. 2026, 17:04

Mobilizare de forțe, duminică, pe strada Bârcă din Sectorul 5 al Capitalei, unde există informații despre un posibil incendiu. Mai multe echipaje de pompieri, polițiști și SMURD au ajuns la fața locului, iar o persoană a fost transportată la spital.

Mai multe echipaje de intervenție au fost mobilizate pe strada Bârcă din Sectorul 5 al Capitalei, în urma unui posibil incendiu. La fața locului se află pompieri, polițiști și echipaje SMURD. Din informațiile disponibile până în acest moment, o persoană a fost scoasă din zonă și preluată de echipajele medicale, fiind ulterior transportată la spital. Deocamdată nu există informații despre starea acesteia.

Nu sunt disponibile, pentru moment, detalii despre locul exact în care s-ar fi produs incendiul sau despre amploarea acestuia. Intervenția este în desfășurare.

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