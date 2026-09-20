Tren internațional cu români, oprit pe podul Giurgiu-Ruse. Locomotiva a avut o problemă tehnică

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 20 sept. 2026, 17:22

Un tren internațional care circulă pe ruta România-Bulgaria-Turcia a fost oprit, duminică, pe podul feroviar Giurgiu-Ruse, după ce locomotiva a prezentat o problemă tehnică. Garnitura IRN 461 „România” ajunsese pe teritoriul Bulgariei, însă nu și-a mai putut continua călătoria.

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