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Tren internațional cu români, oprit pe podul Giurgiu-Ruse. Locomotiva a avut o problemă tehnică

Cale ferată

Cale ferată

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 20 sept. 2026, 17:22

Un tren internațional care circulă pe ruta România-Bulgaria-Turcia a fost oprit, duminică, pe podul feroviar Giurgiu-Ruse, după ce locomotiva a prezentat o problemă tehnică. Garnitura IRN 461 „România” ajunsese pe teritoriul Bulgariei, însă nu și-a mai putut continua călătoria.

Incidentul a avut loc în cursul zilei de 20 septembrie, după ce trenul a plecat din stația Giurgiu Nord la ora 13:27. La scurt timp după trecerea frontierei, garnitura a fost oprită pe sectorul bulgar al podului feroviar care face legătura între Giurgiu și Ruse.

Echipă de mentenanță, trimisă pentru remedierea defecțiunii

Potrivit informațiilor operative transmise de CFR S.A., problema a fost identificată la locomotivă. Pentru stabilirea cauzei defecțiunii și remedierea acesteia este necesară intervenția unei echipe tehnice.

Specialiștii urmează să verifice locomotiva, iar circulația trenului va putea fi reluată după finalizarea operațiunilor de mentenanță.

Deocamdată, reprezentanții CFR nu au precizat cât va dura intervenția și nici care va fi întârzierea acumulată de trenul internațional.

Trenul, blocat temporar pe teritoriul Bulgariei

Garnitura IRN 461 „România” asigură legături directe din București către destinații din Bulgaria și Turcia. În cazul de față, trenul a trecut frontiera dintre România și Bulgaria, însă călătoria a fost întreruptă temporar pe podul feroviar Giurgiu-Ruse.

Intervenția tehnică are loc pe partea bulgară a podului, autoritățile feroviare monitorizând situația și așteptând informații privind durata lucrărilor.

Până la momentul transmiterii informațiilor, CFR S.A. nu a anunțat existența unor probleme privind siguranța pasagerilor aflați în tren.

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