Scene violente într-un magazin din Mioveni. Bărbat reținut după ce ar fi agresat o vânzătoare și doi agenți de pază

Un bărbat de 34 de ani din Mioveni a fost reținut după un incident violent produs într-un magazin de pe strada Ion Pillat. Potrivit polițiștilor, acesta ar fi agresat sexual o angajată după ce i-ar fi făcut avansuri, apoi ar fi lovit-o cu o coadă de mătură. Ulterior, bărbatul ar fi atacat și doi agenți de securitate chemați să intervină și ar fi distrus mai multe produse din magazin.
Incidentul s-a produs sâmbătă dimineața, 19 septembrie, în jurul orei 07:00. Polițiștii au fost sesizați cu privire la comportamentul agresiv al unui client aflat în incinta magazinului din Mioveni.
Vânzătoarea ar fi fost agresată după ce i-a respins avansurile
Conform primelor verificări efectuate de polițiști, bărbatul, despre care oamenii legii spun că se afla în stare de ebrietate, ar fi abordat o angajată în vârstă de 33 de ani.
Anchetatorii susțin că acesta ar fi atins-o în zona intimă și i-ar fi cerut să întrețină relații sexuale cu el.
Femeia i-ar fi solicitat în repetate rânduri să părăsească magazinul, însă bărbatul ar fi refuzat să plece.
Situația ar fi escaladat ulterior, iar acesta ar fi agresat-o fizic pe angajată, lovind-o cu o coadă de mătură.
Doi agenți de pază, chemați să intervină
Pentru a opri incidentul, femeia a solicitat intervenția personalului firmei de securitate.
Potrivit polițiștilor, în momentul în care cei doi agenți de pază au intervenit, bărbatul ar fi devenit violent și față de aceștia.
Anchetatorii susțin că i-ar fi lovit pe ambii agenți cu pumnii.
În timpul incidentului, bărbatul ar fi provocat și pagube în interiorul magazinului, mai multe produse aflate pe rafturi fiind distruse.
Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore
Polițiștii l-au imobilizat pe bărbat și l-au dus la sediul Poliției pentru continuarea cercetărilor.
Ulterior, acesta a fost reținut pentru 24 de ore.
În cauză sunt efectuate cercetări pentru agresiune sexuală, trei infracțiuni de lovire sau alte violențe, distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice.
Potrivit anchetatorilor, comportamentul bărbatului ar fi provocat indignarea persoanelor care au asistat la cele întâmplate și ar fi perturbat ordinea publică.
Urmează să fie prezentat procurorilor
În cursul zilei de duminică, bărbatul urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Pitești.
Procurorul de caz va analiza situația și va decide cu privire la măsurile preventive care se impun în continuarea anchetei.
Cercetările sunt în desfășurare pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul. Până la o eventuală decizie definitivă a instanței, persoana cercetată beneficiază de prezumția de nevinovăție.