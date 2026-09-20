Scene violente într-un magazin din Mioveni. Bărbat reținut după ce ar fi agresat o vânzătoare și doi agenți de pază

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 20 sept. 2026, 16:11

Un bărbat de 34 de ani din Mioveni a fost reținut după un incident violent produs într-un magazin de pe strada Ion Pillat. Potrivit polițiștilor, acesta ar fi agresat sexual o angajată după ce i-ar fi făcut avansuri, apoi ar fi lovit-o cu o coadă de mătură. Ulterior, bărbatul ar fi atacat și doi agenți de securitate chemați să intervină și ar fi distrus mai multe produse din magazin.

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