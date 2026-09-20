Incendiu la un cămin de bătrâni din România. 39 de persoane au fost evacuate

Alertă duminică la un centru social destinat îngrijirii persoanelor vârstnice din Sighișoara, județul Mureș. Un incendiu a izbucnit într-un imobil de pe strada Justiției, iar 39 dintre cele 40 de persoane aflate în clădire au fost evacuate. O victimă a fost intoxicată cu fum și transportată la spital.
Pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Sighișoara au intervenit de urgență pentru stingerea incendiului și evacuarea persoanelor aflate în centrul social.
Incendiul a izbucnit într-un centru pentru vârstnici
La momentul izbucnirii focului, în imobilul de pe strada Justiției se aflau 40 de persoane.
Echipajele de intervenție au ajuns rapid la fața locului și au acționat pentru evacuarea celor aflați în interior, dar și pentru limitarea efectelor incendiului.
Pentru gestionarea situației au fost mobilizate două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare, un echipaj SMURD și o ambulanță din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean.
36 de persoane s-au evacuat singure
Potrivit informațiilor transmise de ISU Mureș, 36 dintre persoanele aflate în centru au reușit să iasă singure din clădire.
Alte trei persoane au fost evacuate de pompieri și celelalte echipe de salvare, care au intervenit pentru scoaterea lor în condiții de siguranță.
O altă persoană a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce a fost expusă fumului.
O victimă, transportată la spital după ce s-a intoxicat cu fum
Victima a fost găsită conștientă de echipajele de intervenție, însă prezenta simptome asociate intoxicației cu fum.
ISU Mureș a precizat că aceasta a fost încadrată în cod galben și a fost transportată la Compartimentul de Primiri Urgențe din Sighișoara pentru evaluare și îngrijiri medicale suplimentare.
Nu au fost furnizate, până la acest moment, alte informații despre starea persoanei transportate la spital.
Incendiul a fost stins
Pompierii au reușit să lichideze incendiul, însă intervenția a continuat pentru evacuarea fumului din interiorul clădirii.
Echipajele au acționat pentru ventilarea încăperilor și înlăturarea fumului acumulat în urma incendiului.
Autoritățile urmează să stabilească împrejurările în care a izbucnit focul și eventualele cauze ale producerii acestuia.