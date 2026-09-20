Incendiu la un cămin de bătrâni din România. 39 de persoane au fost evacuate

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 20 sept. 2026, 15:41

Alertă duminică la un centru social destinat îngrijirii persoanelor vârstnice din Sighișoara, județul Mureș. Un incendiu a izbucnit într-un imobil de pe strada Justiției, iar 39 dintre cele 40 de persoane aflate în clădire au fost evacuate. O victimă a fost intoxicată cu fum și transportată la spital.

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