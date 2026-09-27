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Focuri de armă pe DN6 pentru oprirea unui șofer fugar. Tânărul de 24 de ani era dat în urmărire și avea mandat de arestare - VIDEO

Urmărire ca în filme

Urmărire ca în filme

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Scris de Mădălina Cristea Publicat: 27 sept. 2026, 19:15

Urmărire cu focuri de avertisment, duminică după-amiază, pe DN6. Un șofer de 24 de ani, aflat la volanul unei mașini înmatriculate în Germania, a refuzat să oprească la semnalele polițiștilor și a fost prins în apropierea Gării Băile Herculane.

Totul s-a întâmplat pe 27 septembrie 2026, în jurul orei 16:15, după ce polițiștii din Băile Herculane au fost solicitați de colegii din cadrul IPJ Mehedinți să îi ajute la oprirea unui autoturism înmatriculat în Germania. Mașina a fost identificată pe DN6, pe raza localității Mehadia. Polițiștii au făcut semnal regulamentar de oprire, însă conducătorul auto nu s-a conformat și și-a continuat deplasarea.

Pentru oprirea autoturismului, oamenii legii au folosit un dispozitiv de tip „Spike”, însă șoferul a continuat să fugă. Polițiștii au executat apoi două focuri de avertisment.

Mașina, oprită în apropierea Gării Băile Herculane

Autoturismul a fost oprit în cele din urmă la kilometrul 380 al DN6, în apropierea Gării Băile Herculane. Șoferul, un bărbat de 24 de ani, a fost imobilizat și încătușat. În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că pe numele acestuia era emis un mandat de arestare preventivă. Mai mult, bărbatul figura cu peste 20 de infracțiuni la regimul rutier.

Bărbatul a fost predat polițiștilor din Mehedinți

După ce a fost prins, tânărul a fost predat polițiștilor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți.

Aceștia urmează să continue procedurile legale în cazul bărbatului.

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