Focuri de armă pe DN6 pentru oprirea unui șofer fugar. Tânărul de 24 de ani era dat în urmărire și avea mandat de arestare - VIDEO

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 27 sept. 2026, 19:15

Urmărire cu focuri de avertisment, duminică după-amiază, pe DN6. Un șofer de 24 de ani, aflat la volanul unei mașini înmatriculate în Germania, a refuzat să oprească la semnalele polițiștilor și a fost prins în apropierea Gării Băile Herculane.

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