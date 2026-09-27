Advertising
Advertising
Locale· 1 min citire
Focuri de armă pe DN6 pentru oprirea unui șofer fugar. Tânărul de 24 de ani era dat în urmărire și avea mandat de arestare - VIDEO
Urmărire ca în filme
Urmărire cu focuri de avertisment, duminică după-amiază, pe DN6. Un șofer de 24 de ani, aflat la volanul unei mașini înmatriculate în Germania, a refuzat să oprească la semnalele polițiștilor și a fost prins în apropierea Gării Băile Herculane.
Citește și
- 19:02Tragedie în Bistrița-Năsăud. Un bărbat de 32 de ani a murit după ce s-a răsturnat cu tractorul
- 18:51Crimă în Vrancea: o tânără de 27 de ani ar fi fost înjunghiată mortal de soț din cauza geloziei. Bărbatul, arestat
- 17:03Mobilizare de amploare în Sectorul 5 al Capitalei. Posibil incendiu pe strada Bârcă: o persoană a fost dusă la spital - VIDEO
- 22:50Plan Roșu la o nuntă din Avrig. 20 de persoane, printre care un minor, au ajuns la spital cu simptome de toxiinfecție alimentară
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News