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Locale· 1 min citire
Crimă în Vrancea: o tânără de 27 de ani ar fi fost înjunghiată mortal de soț din cauza geloziei. Bărbatul, arestat
Mașină de poliție
O femeie de 27 de ani a murit după ce ar fi fost înjunghiată de soțul său, în comuna Gugești, din județul Vrancea. Potrivit polițiștilor, între cei doi ar fi izbucnit un conflict spontan, pe fondul geloziei.
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