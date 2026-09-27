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Crimă în Vrancea: o tânără de 27 de ani ar fi fost înjunghiată mortal de soț din cauza geloziei. Bărbatul, arestat

Mașină de poliție

Mașină de poliție

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Scris de Mădălina Cristea Publicat: 27 sept. 2026, 18:51

O femeie de 27 de ani a murit după ce ar fi fost înjunghiată de soțul său, în comuna Gugești, din județul Vrancea. Potrivit polițiștilor, între cei doi ar fi izbucnit un conflict spontan, pe fondul geloziei.

Incidentul a fost anunțat la 112 în noaptea de sâmbătă spre duminică, potrivit IPJ Vrancea. La fața locului au fost trimise de urgență un echipaj de poliție și unul medical, însă femeia nu a mai putut fi salvată, fiind constatat decesul.

Polițiștii susțin că între cei doi soți ar fi izbucnit un conflict spontan, pe fondul geloziei. Ancheta vizează o faptă de violență în familie sub forma omorului.

Soțul femeii, arestat preventiv

În urma probelor administrate, bărbatul de 32 de ani a fost reținut pentru 24 de ore. Acesta este cercetat pentru violență în familie sub forma omorului. Ulterior, instanța a admis propunerea anchetatorilor și a dispus arestarea preventivă a bărbatului pentru 30 de zile, potrivit IPJ Vrancea.

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