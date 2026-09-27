Crimă în Vrancea: o tânără de 27 de ani ar fi fost înjunghiată mortal de soț din cauza geloziei. Bărbatul, arestat

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 27 sept. 2026, 18:51

O femeie de 27 de ani a murit după ce ar fi fost înjunghiată de soțul său, în comuna Gugești, din județul Vrancea. Potrivit polițiștilor, între cei doi ar fi izbucnit un conflict spontan, pe fondul geloziei.

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