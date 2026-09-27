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Tragedie în Bistrița-Năsăud. Un bărbat de 32 de ani a murit după ce s-a răsturnat cu tractorul

Tractor răsturnat în Bistrița/ Sursa foto: Bistriteanul.ro

Tractor răsturnat în Bistrița/ Sursa foto: Bistriteanul.ro

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Scris de Mădălina Cristea Publicat: 27 sept. 2026, 19:02

Un bărbat de aproximativ 32 de ani a murit, duminică după-amiază, după ce s-a răsturnat cu un tractor în localitatea Dumbrăvița, din județul Bistrița-Năsăud. La locul accidentului au fost trimise mai multe echipaje de intervenție și un elicopter SMURD, însă victima nu a mai putut fi salvată.

Echipajele de intervenție au fost solicitate în localitatea Dumbrăvița, după ce un tractor s-a răsturnat. Din primele informații transmise de ISU Bistrița-Năsăud, o persoană se afla în stare de inconștiență. La locul accidentului au fost trimise de urgență un echipaj de prim ajutor, echipajul de terapie intensivă mobilă, un echipaj de descarcerare și elicopterul SMURD.

În județul Bistrița-Năsăud au mai avut loc în ultima perioadă accidente grave în care victimele nu au mai putut fi salvate de echipajele medicale.

Victima a fost scoasă de sub tractor

Salvatorii au reușit să extragă bărbatul de sub tractor. În ciuda intervenției echipajelor medicale, acesta nu a mai putut fi salvat.

Medicul aflat la fața locului a fost nevoit să declare decesul bărbatului, în vârstă de aproximativ 32 de ani.

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