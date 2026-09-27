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Locale· 1 min citire
Tragedie în Bistrița-Năsăud. Un bărbat de 32 de ani a murit după ce s-a răsturnat cu tractorul
Tractor răsturnat în Bistrița/ Sursa foto: Bistriteanul.ro
Un bărbat de aproximativ 32 de ani a murit, duminică după-amiază, după ce s-a răsturnat cu un tractor în localitatea Dumbrăvița, din județul Bistrița-Năsăud. La locul accidentului au fost trimise mai multe echipaje de intervenție și un elicopter SMURD, însă victima nu a mai putut fi salvată.
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