Permis anulat și trei ani fără dreptul de a da examen pentru șoferii care merg pe contrasens pe autostradă. Ce prevede un nou proiect

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 28 sept. 2026, 11:51

Șoferii care circulă pe contrasens pe autostrăzile și drumurile expres din România ar putea primi sancțiuni mult mai dure. Un proiect de lege aflat în Parlament prevede anularea permisului de conducere și interdicția de a susține examenul pentru obținerea unui nou permis timp de trei ani.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre contrasens