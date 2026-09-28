Permis anulat și trei ani fără dreptul de a da examen pentru șoferii care merg pe contrasens pe autostradă. Ce prevede un nou proiect

Șoferii care circulă pe contrasens pe autostrăzile și drumurile expres din România ar putea primi sancțiuni mult mai dure. Un proiect de lege aflat în Parlament prevede anularea permisului de conducere și interdicția de a susține examenul pentru obținerea unui nou permis timp de trei ani.
Proiectul propune modificarea Codului rutier astfel încât șoferii surprinși circulând pe contrasens pe autostrăzi sau drumuri expres să nu mai rămână doar cu permisul suspendat. În astfel de situații, conducătorului auto i-ar urma să îi fie anulat permisul, iar timp de trei ani de la data rămânerii definitive a sancțiunii nu s-ar putea prezenta la un nou examen pentru obținerea dreptului de a conduce.
Măsura vine după mai multe incidente în care șoferi au fost surprinși pe sensul greșit al autostrăzilor. În luna iulie, de exemplu, un șofer de 77 de ani a fost prins circulând pe contrasens pe A7, iar permisul i-a fost suspendat pentru 120 de zile.
De ce vor inițiatorii sancțiuni mai dure
Autorii proiectului susțin că numărul incidentelor în care conducătorii auto ajung să circule pe contrasens pe autostrăzi și drumuri expres arată că sancțiunile actuale nu au un efect suficient de descurajant. Riscul este cu atât mai mare cu cât pe aceste drumuri se circulă cu viteze ridicate, iar o coliziune frontală poate avea consecințe extrem de grave. Inițiatorii arată că scopul măsurii este eliminarea din trafic a șoferilor care pun în pericol direct viața celorlalți participanți la circulație prin încălcarea regulilor elementare de circulație.
Ce sancțiuni sunt valabile în prezent
În prezent, circulația pe sensul opus pe autostradă sau pe un drum expres este sancționată cu amendă din clasa a IV-a și suspendarea dreptului de a conduce pentru 120 de zile. Amenzile din această categorie pot ajunge în 2026 până la 4.325 de lei, în funcție de numărul de puncte de amendă aplicate. Prin noul proiect, suspendarea permisului pentru această abatere ar urma să fie înlocuită cu sancțiunea mult mai severă a anulării permisului, la care se adaugă perioada de trei ani în care șoferul nu poate susține un nou examen.
Proiectul trebuie să treacă de Parlament
Noile sancțiuni nu sunt încă în vigoare. Proiectul trebuie să parcurgă procedura parlamentară și să fie adoptat înainte ca modificările să poată fi aplicate șoferilor. Dacă va deveni lege, mersul pe contrasens pe o autostradă sau pe un drum expres va putea duce astfel la pierderea permisului și la imposibilitatea de a obține unul nou timp de trei ani.