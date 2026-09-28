Noi reguli pentru comercianți. ANPC anunță ce informații trebuie să primească de acum consumatorii

Noi reguli privind protecția consumatorilor au intrat în vigoare, iar comercianții trebuie să respecte cerințe suplimentare atunci când prezintă produsele și serviciile puse la vânzare. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) anunță modificări importante privind practicile comerciale incorecte, cu accent pe informațiile despre mediu, durabilitatea și reparabilitatea produselor.
Schimbările legislative vizează atât modul în care comercianții își promovează produsele, cât și informațiile pe care sunt obligați să le ofere clienților înainte de achiziție.
Ce se schimbă pentru comercianți
Modificările aduse Legii nr. 363/2007 privind combaterea practicilor comerciale incorecte și OUG nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor extind categoria practicilor comerciale considerate înșelătoare și introduc noi situații în care anumite metode de promovare sunt interzise.
Potrivit ANPC, una dintre principalele schimbări privește afirmațiile referitoare la protecția mediului și caracteristicile de sustenabilitate ale produselor.
De exemplu, comercianții nu pot utiliza o etichetă de durabilitate dacă aceasta nu se bazează pe un sistem de certificare sau nu este stabilită de o autoritate publică.
De asemenea, afirmațiile generale referitoare la protecția mediului trebuie să poată fi susținute prin dovezi privind performanța de mediu relevantă.
Restricții privind afirmațiile despre impactul asupra mediului
Noile reguli stabilesc condiții și pentru modul în care pot fi prezentate caracteristicile ecologice ale unui produs.
O afirmație privind mediul nu poate fi prezentată ca fiind valabilă pentru întregul produs dacă, în realitate, aceasta se referă doar la una dintre componentele sale.
Totodată, comercianții nu pot susține, prin simpla compensare a emisiilor de gaze cu efect de seră, că un produs are un impact neutru, redus sau pozitiv asupra mediului.
Reglementările urmăresc astfel ca informațiile oferite consumatorilor să fie cât mai clare și să nu creeze o imagine înșelătoare asupra caracteristicilor ecologice ale unui produs.
Produsele reparabile și consumabilele, în atenția noilor reguli
O altă categorie vizată de modificările legislative se referă la reparabilitatea produselor.
Un comerciant nu poate prezenta un bun ca fiind reparabil atunci când acesta nu poate fi reparat. De asemenea, consumatorii nu trebuie determinați să înlocuiască sau să reîncarce anumite consumabile înainte ca acest lucru să fie necesar din punct de vedere tehnic.
Comercianții trebuie, de asemenea, să informeze clienții dacă utilizarea unor anumite consumabile, piese sau accesorii poate afecta funcționarea produsului.
O altă practică vizată este prezentarea unor cerințe obligatorii impuse prin lege drept avantaje sau caracteristici distinctive ale produsului.
Mai multe informații despre garanții și actualizările software
Noile prevederi extind și informațiile pe care consumatorii trebuie să le primească despre produsele cumpărate.
Printre acestea se află existența și principalele elemente ale garanției legale de conformitate, precum și existența și perioada unei eventuale garanții comerciale de durabilitate oferite gratuit de producător pentru mai mult de doi ani.
În cazul produselor și serviciilor digitale, consumatorii trebuie să fie informați și despre existența garanției legale de conformitate.
De asemenea, comercianții trebuie să ofere informații despre serviciile postvânzare, garanțiile comerciale și perioada minimă în care sunt disponibile actualizările de software, atunci când aceste informații sunt puse la dispoziția lor.
Consumatorii pot primi informații despre piese de schimb și reparare
Printre noile informații care pot deveni relevante înaintea cumpărării se numără și datele privind posibilitatea de reparare a produsului.
Atunci când există un punctaj privind posibilitatea de reparare, acesta trebuie comunicat consumatorului. De asemenea, pot fi oferite informații despre disponibilitatea pieselor de schimb, costul estimat al acestora și modul în care pot fi comandate.
Consumatorii pot primi și informații referitoare la repararea și întreținerea produsului, precum și despre modalitățile de livrare ecologică, dacă acestea sunt disponibile.
Caracteristicile sociale și de mediu, printre informațiile relevante
În funcție de produs, printre principalele caracteristici care ar trebui comunicate consumatorilor se regăsesc elemente legate de impactul social și de mediu, circularitatea, durabilitatea, reparabilitatea și reciclarea.
De asemenea, pot deveni relevante informațiile despre asistența postvânzare, precum și anumite date referitoare la fabricarea și originea produsului.
Scopul acestor modificări este ca persoanele care cumpără produse și servicii să poată lua decizii pe baza unor informații mai complete și mai ușor de verificat.
Noi instrumente standardizate pentru informarea clienților
Modificările legislative introduc și instrumente standardizate care urmăresc să simplifice comunicarea dintre comercianți și consumatori.
Printre acestea se află notificarea armonizată privind garanția legală de conformitate și eticheta armonizată referitoare la garanția comercială de durabilitate.
ANPC atrage atenția că noile prevederi schimbă atât modul în care pot fi promovate anumite produse, cât și informațiile pe care comercianții trebuie să le pună la dispoziția consumatorilor.
Astfel, înainte de achiziție, clienții trebuie să aibă acces la informații relevante despre durabilitate, reparare, garanții, actualizări software, piese de schimb și serviciile disponibile după vânzare.