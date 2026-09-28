Noi reguli pentru comercianți. ANPC anunță ce informații trebuie să primească de acum consumatorii

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 28 sept. 2026, 18:50

Noi reguli privind protecția consumatorilor au intrat în vigoare, iar comercianții trebuie să respecte cerințe suplimentare atunci când prezintă produsele și serviciile puse la vânzare. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) anunță modificări importante privind practicile comerciale incorecte, cu accent pe informațiile despre mediu, durabilitatea și reparabilitatea produselor.

Distribuie articolul