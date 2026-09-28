Primele nouă vehicule amfibii de asalt americane au ajuns în România. Vor fi operate de Regimentul 307 Infanterie Marină de la Babadag

România a primit primele nouă vehicule amfibii de asalt AAV7A1 din Statele Unite ale Americii. Mașinile de luptă au ajuns la Babadag, în județul Tulcea, și vor intra în dotarea Regimentului 307 Infanterie Marină „Heracleea”. Militarii români vor începe în perioada următoare pregătirea tehnică pentru operarea și întreținerea noii flote.
Ambasadorul SUA la București: Alianța se bazează pe încredere
Potrivit Ambasadei SUA la București, vehiculele sunt concepute pentru terenuri dificile și misiuni complexe și oferă mobilitate și adaptabilitate pentru operațiuni în regiunea Deltei Dunării și de-a lungul coastei Mării Negre.
”Descurajarea se bazează pe capabilități, dar Alianța se bazează pe încredere. Astăzi, Statele Unite și România dau dovadă de ambele. Această ceremonie marchează continuarea unui parteneriat strategic care aduce rezultate concrete, consolidează capacități reale și reflectă încrederea reală dintre națiunile noastre”, a declarat ambasadorul SUA în România, Darryl Nirenberg, în cadrul ceremoniei oficiale de intrare în serviciu a vehiculelor.
Ambasadorul a menționat rolul Corpului de Marină al Statelor Unite în coordonarea logisticii și în furnizarea expertizei operaționale necesare pentru întreținerea și utilizarea pe termen lung a vehiculelor.
De asemenea, Nirenberg a apreciat activitatea oficialilor guvernului român, a militarilor și a personalului Regimentului 307 Infanterie Marină „Heracleea”, care va opera flota de vehicule.
”Livrarea AAV-urilor reprezintă o investiție pe termen lung în infrastructura națională de apărare și consolidează capacitatea comună a Statelor Unite și României de a răspunde provocărilor de securitate în continuă evoluție de pe flancul estic al NATO”, se arată într-un comunicat al Ambasadei SUA.
Ce sunt vehiculele AAV7A1
Vehiculul de asalt amfibiu AAV7A1 este proiectat să transporte până la 21 de infanteriști marini echipați pentru luptă și echipament de la navele militare către țărmuri ostile. Șenilele sale sunt concepute pentru deplasarea pe teren dificil și pentru protejarea trupelor în timpul deplasării din apă spre uscat.
AAV7A1 își are originea în vehiculele de desant „Alligator” utilizate în perioada celui de-Al Doilea Război Mondial și a fost dezvoltat pentru transportul trupelor și al încărcăturii de pe nave către țărm.