Primele nouă vehicule amfibii de asalt americane au ajuns în România. Vor fi operate de Regimentul 307 Infanterie Marină de la Babadag

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 28 sept. 2026, 20:22

România a primit primele nouă vehicule amfibii de asalt AAV7A1 din Statele Unite ale Americii. Mașinile de luptă au ajuns la Babadag, în județul Tulcea, și vor intra în dotarea Regimentului 307 Infanterie Marină „Heracleea”. Militarii români vor începe în perioada următoare pregătirea tehnică pentru operarea și întreținerea noii flote.

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