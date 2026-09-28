Ambasadorul SUA la București, reacție după dezvăluirile din WSJ despre diplomata americană: „Democrația poate fi complicată”

Ambasadorul Statelor Unite în România, Darryl Nirenberg, a comentat la Constanța informațiile publicate de The Wall Street Journal despre ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, și afirmațiile atribuite acesteia în legătură cu schimbarea Guvernului Bolojan.
Diplomatul american a transmis că Statele Unite au încredere în democrația românească și că problemele politice interne trebuie rezolvate de România.
„Pot spune că, încă de la începutul problemelor interne cu care s-a confruntat acest guvern, Statele Unite și-au exprimat deplina încredere în democrația din România și în capacitatea acesteia de a rezolva această situație, precum și celelalte provocări care vor apărea”, a declarat Darryl Nirenberg la Constanța, unde a participat la un eveniment.
Ambasadorul american a insistat că situația politică trebuie gestionată în plan intern și a vorbit despre caracterul uneori complicat al sistemului democratic.
„Este o problemă pe care România trebuie să o rezolve singură. Să nu uităm că democrația poate fi complicată. De fapt, uneori este concepută să fie așa. Dar, de departe, este cel mai bun sistem pe care îl avem”, a spus diplomatul reprezentanților presei.
Ce a relatat Wall Street Journal despre Kimberly Guilfoyle
Reacția lui Nirenberg vine după un articol al The Wall Street Journal referitor la o discuție care ar fi avut loc în luna martie, la o cină organizată la Atena, în prezența unor oficiali greci și americani.
Potrivit relatării publicației americane, Kimberly Guilfoyle ar fi intrat într-o dispută cu ministrul Energiei din Grecia, Stavros Papastavrou. În timpul discuției, ambasadoarea SUA în Grecia s-ar fi referit la situația Guvernului român și la apropiata sa cădere.
WSJ, citând o persoană care ar fi participat la cină și alte persoane cărora le-ar fi fost povestit ulterior episodul, a relatat:
„În martie, la o cină la Atena la care au participat oficiali greci și americani, Guilfoyle a intrat într-o ceartă cu ministrul Energiei din Grecia, Stavros Papastavrou, în fața celorlalți invitați. Referindu-se la prăbușirea iminentă a guvernului român, Guilfoyle le-a spus celor prezenți: «Putem face asta oricărei țări dorim. Putem face asta și aici»”.
Relatarea a fost contestată de avocatul lui Kimberly Guilfoyle, care a respins descrierea făcută de publicația americană cu privire la conversația de la Atena.
Reacția lui Sorin Grindeanu
Informațiile publicate de Wall Street Journal au generat reacții și în România. Liderul PSD Sorin Grindeanu a acuzat o tentativă de manipulare și a transmis că susține Parteneriatul Strategic dintre România și Statele Unite.
Grindeanu a descris SUA drept „cel mai important aliat al nostru în NATO”, în contextul discuțiilor apărute după relatarea despre declarațiile atribuite ambasadoarei americane în Grecia.
Declarația lui Darryl Nirenberg de la Constanța vine astfel după apariția informațiilor despre presupusa implicare americană în schimbarea Guvernului Bolojan, diplomatului american subliniind public încrederea Washingtonului în democrația din România și faptul că situația politică internă trebuie rezolvată de România.