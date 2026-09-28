Raluca Turcan, din nou propusă la Ministerul Muncii. Gafele care au urmărit-o în politică

Raluca Turcan ar putea reveni la conducerea Ministerului Muncii, instituție pe care a mai condus-o în Guvernul Florin Cîțu. Liberalul Siegfried Mureșan a inclus-o în lista Cabinetului propus Parlamentului, iar revenirea sa readuce în atenție mai multe declarații și gafe care au devenit virale de-a lungul carierei sale politice, conform Realitatea PLUS.
Raluca Turcan este propunerea PNL pentru funcția de ministru al Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale în Cabinetul Siegfried Mureșan. Lista miniștrilor și programul de guvernare au fost depuse la Parlament, iar luni au început audierile candidaților în comisiile de specialitate. Pentru Turcan ar fi o revenire la un minister pe care l-a mai condus începând din decembrie 2020, în Guvernul Florin Cîțu. Mandatul său de atunci a rămas în atenția publică și printr-o serie de declarații care au stârnit reacții și ironii. Una dintre ele a venit în vara anului 2021, când, întrebată ce ar face dacă ar avea o pensie de 1.000 de lei și ar trebui să plătească facturile la energie, Turcan a răspuns:
„Aș face... aș apela, în primul rând, la sprijinul din partea statului și m-aș bucura că statul se zdrobește să găsească soluții. Și după aceea... e dificil.”
La acel moment, declarația a fost intens comentată, iar Realitatea.net relata despre seria de gafe ale Ralucăi Turcan din perioada în care conducea Ministerul Muncii.
„Care era a treia?” – momentele care au devenit virale
Nu a fost singurul moment care a atras atenția în aparițiile publice ale liberalei. Într-o intervenție din 2019, Raluca Turcan și-a pierdut pentru câteva secunde firul ideilor în timp ce enumera mai multe puncte:
„Partea legată de... care era a treia?”
Tot în 2019, într-o altă declarație devenită cunoscută, Turcan vorbea despre sănătate și despre necesitatea ca oamenii să aibă grijă de ei:
„Omul să aibă bunăvoința să se culce sănătos și se trezește, ferească Dumnezeu, mort.”
Raluca Turcan și episodul în care și-a încurcat propria vârstă
Printre cele mai cunoscute momente din aparițiile sale publice se află și o declarație mai veche, din 2008, când Turcan a afirmat inițial că are 28 de ani.
„Am 28 de ani și chiar cred că trebuie să las loc de bună ziua acolo pe unde trec.”
După ce i s-a atras atenția că pe site-ul Camerei Deputaților figura data nașterii 2 aprilie 1976, Raluca Turcan și-a dat seama de eroare:
„De asta râdeam acum, efectiv câți ani am. Am 32 de ani, într-adevăr.”
De la confuzii la revenirea în Cabinetul Mureșan
Alte fragmente din aparițiile publice ale Ralucăi Turcan au rămas cunoscute prin exprimări întrerupte sau corectări făcute chiar în timpul declarațiilor. Într-un astfel de moment, aceasta a spus „nord-est și de nord... da, mă rog”, iar într-o altă intervenție, întrebată dacă își plătise o amendă, a răspuns succesiv: „Mai am zece zile. Am plătit-o.”
Raluca Turcan a mai fost în centrul atenției în 2021 și pentru alte formulări devenite virale. Aceasta folosise expresia „lampa lui Aladin” atunci când vorbea despre imposibilitatea de a anticipa evoluția prețurilor la energie și „full-option” în loc de „full-time” atunci când se referea la activitatea sa de ministru. Acum, Raluca Turcan se află din nou pe lista unui posibil Guvern, fiind desemnată pentru portofoliul care gestionează domenii precum munca, pensiile și protecția socială. Numirea sa depinde însă de votul de învestitură acordat Cabinetului Siegfried Mureșan în Parlament.