Raluca Turcan, din nou propusă la Ministerul Muncii. Gafele care au urmărit-o în politică

Publicat 28 sept. 2026, 12:32 Sursă Realitatea PLUS

Raluca Turcan ar putea reveni la conducerea Ministerului Muncii, instituție pe care a mai condus-o în Guvernul Florin Cîțu. Liberalul Siegfried Mureșan a inclus-o în lista Cabinetului propus Parlamentului, iar revenirea sa readuce în atenție mai multe declarații și gafe care au devenit virale de-a lungul carierei sale politice, conform Realitatea PLUS.

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