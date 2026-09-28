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Politica· 2 min citire

Siegfried Mureșan, întâlniri cu parlamentarii neafiliați și cu reprezentanții minorităților, în încercarea de a aduna voturile necesare validării

Siegfried Muresan (PNL)

Siegfried Muresan (PNL)

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Emanuel Focșan
Scris deEmanuel Focșan
Publicat28 sept. 2026, 10:52
Actualizat28 sept. 2026, 10:53
SursăRealitatea.net, realitatea plus

Premierul desemnat Siegfried Mureșan încearcă să strângă voturile care îi lipsesc pentru învestirea Guvernului, prin discuții cu parlamentarii neafiliați și cu reprezentanții minorităților naționale. O serie de întâlniri cu aceștia sunt programate de-a lungul zilei de luni, în condițiile în care executivul lui Mureșan are în acest moment 169 de susținători (PNL, USR și UDMR), dar are nevoie de 233 pentru validare.

Premierul desemnat Siegfried Mureșan continuă maratonul negocierilor pentru a obține voturile necesare învestirii Guvernului

Cum marile blocuri politice din Parlament nu îi asigură majoritatea, Mureșan își concentrează eforturile pe discuții cu parlamentarii neafiliați (ora 12:00), cu grupul minorităților naționale (ora 14:00) și cu formațiunea UPR – Uniți pentru România (ora 15:00), grup coagulat în jurul fostului premier PSD Victor Ponta, relatează Realitatea Plus.

Potrivit sursei citate, Mureșan încearcă să atragă sprijinul acestor zone politice independente, considerate esențiale pentru completarea numărului de voturi necesar trecerii Guvernului prin Parlament. Negocierile sunt descrise ca fiind „intense”, iar ziua de luni este considerată decisivă pentru formarea majorității.

În prezent, în Parlamentul României sunt 23 de parlamentari neafiliați, 17 membri în grupul minorităților naționale și 17 în grupul parlamentar „Uniți pentru România”, în total 57 de voturi potențiale, în timp ce nnumărul minim de voturi în plus de care ar avea neoiv eguvernul lui Siegrfied Mureșan pentru a obține investitutura este de 64.

Etapele rămase până la votul în plenul Parlamentului

Audierile parlamentare pentru validarea guvernului Mureșan încep luni, 28 septembrie 2026, la ora 14:00 și vor continua marți și miercuri (29–30 septembrie 2026). Continuă audierile comisiilor parlamentare pentru ceilalți miniștri propuși.

Tot miercuri, în cursul după-amiezii, plenul reunit al Parlamentului se va pronunța prin vot de încredere asupra programului de guvernare și a întregii liste a cabinetului.

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