Siegfried Mureșan, întâlniri cu parlamentarii neafiliați și cu reprezentanții minorităților, în încercarea de a aduna voturile necesare validării

Publicat 28 sept. 2026, 10:52 Actualizat 28 sept. 2026, 10:53 Sursă Realitatea.net, realitatea plus

Premierul desemnat Siegfried Mureșan încearcă să strângă voturile care îi lipsesc pentru învestirea Guvernului, prin discuții cu parlamentarii neafiliați și cu reprezentanții minorităților naționale. O serie de întâlniri cu aceștia sunt programate de-a lungul zilei de luni, în condițiile în care executivul lui Mureșan are în acest moment 169 de susținători (PNL, USR și UDMR), dar are nevoie de 233 pentru validare.

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