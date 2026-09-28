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Politica· 2 min citire
Siegfried Mureșan, întâlniri cu parlamentarii neafiliați și cu reprezentanții minorităților, în încercarea de a aduna voturile necesare validării
Siegfried Muresan (PNL)
Publicat28 sept. 2026, 10:52
Actualizat28 sept. 2026, 10:53
SursăRealitatea.net, realitatea plus
Premierul desemnat Siegfried Mureșan încearcă să strângă voturile care îi lipsesc pentru învestirea Guvernului, prin discuții cu parlamentarii neafiliați și cu reprezentanții minorităților naționale. O serie de întâlniri cu aceștia sunt programate de-a lungul zilei de luni, în condițiile în care executivul lui Mureșan are în acest moment 169 de susținători (PNL, USR și UDMR), dar are nevoie de 233 pentru validare.
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