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Politica· 1 min citire
Anunț AUR despre Guvernul Mureșan, luni, la ora 13:00, la Parlament
Siglă AUR
Publicat28 sept. 2026, 09:41
Actualizat28 sept. 2026, 09:42
Astăzi, de la ora 13.00, partidul AUR va veni cu anunțul-momentului în ceea ce privește susținerea pentru Guvernul Siegfried Mureșan.
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