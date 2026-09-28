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Politica· 1 min citire

Anunț AUR despre Guvernul Mureșan, luni, la ora 13:00, la Parlament

Siglă AUR

Siglă AUR

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Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat28 sept. 2026, 09:41
Actualizat28 sept. 2026, 09:42

Astăzi, de la ora 13.00, partidul AUR va veni cu anunțul-momentului în ceea ce privește susținerea pentru Guvernul Siegfried Mureșan.

Alianța pentru Unirea Românilor organizează luni, 28 septembrie, de la ora 13:00, o conferință de presă la nivelul P1, în fața sălii de plen a Camerei Deputaților, se arată în anunțul făcut de reprezentanții AUR.

PSD a anunțat că nu va vota Guvernul condus de Siegfried Mureșan, în timp ce AUR a transmis anterior că nu va susține un Executiv din care nu face parte.

În aceste condiții, susținerea parlamentară necesară pentru învestirea noului Guvern rămâne una dintre principalele necunoscute înaintea votului din Parlament. Pentru învestire sunt necesare 233 de voturi, iar Siegfried Mureșan a declarat că are în prezent 170 de voturi din partea PNL, USR și UDMR. Votul de învestitură este programat miercuri, 30 septembrie.

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