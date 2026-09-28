Anunț AUR despre Guvernul Mureșan, luni, la ora 13:00, la Parlament

Publicat 28 sept. 2026, 09:41 Actualizat 28 sept. 2026, 09:42

Astăzi, de la ora 13.00, partidul AUR va veni cu anunțul-momentului în ceea ce privește susținerea pentru Guvernul Siegfried Mureșan.

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