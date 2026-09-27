Gheorghe Piperea, atac la adresa lui Dominic Fritz: „Ceea ce i-a întrerupt mandatul sunt faptele lui”

Publicat 27 sept. 2026, 21:00 Actualizat 27 sept. 2026, 21:01 Sursă Realitatea PLUS

Gheorghe Piperea lansează un atac dur la adresa lui Dominic Fritz și a USR, după evenimentul organizat la Timișoara cu doar câteva zile înainte de încetarea mandatului de primar. Europarlamentarul susține că liderul USR încearcă să arunce responsabilitatea asupra judecătorilor CCR, deși situația sa a pornit de la propriile fapte și de la constatarea Agenției Naționale de Integritate.

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