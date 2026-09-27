Gheorghe Piperea, atac la adresa lui Dominic Fritz: „Ceea ce i-a întrerupt mandatul sunt faptele lui”

Gheorghe Piperea lansează un atac dur la adresa lui Dominic Fritz și a USR, după evenimentul organizat la Timișoara cu doar câteva zile înainte de încetarea mandatului de primar. Europarlamentarul susține că liderul USR încearcă să arunce responsabilitatea asupra judecătorilor CCR, deși situația sa a pornit de la propriile fapte și de la constatarea Agenției Naționale de Integritate.
Gheorghe Piperea a criticat modul în care Dominic Fritz și-a organizat evenimentul de la Timișoara, unde liderul USR a cântat la pian și a interpretat imnul României înainte de încetarea mandatului său de primar. Europarlamentarul susține că imaginea construită în jurul liderului USR face parte dintr-o strategie politică mai largă și vorbește despre apariția unor noi „idoli” în zona politică pro-europeană.
„Ce nu-mi place este că și-a pus eșarfa. Nu mai este în drept să facă chestiunea asta. A cântat la pian, a cântat cu vocea, a arătat că el este un mare, mare român, un suveranist.
Și, din punctul acesta de vedere, se pare că se lucrează intens la construcția unor idoli. Până acum ne obișnuiserăm oarecum cu domnul Bolojan în postul ăsta de idol al radicalilor pro-europeni. Acum apare și Fritz. Cine știe ce alte invenții vor mai veni.” Piperea a adus în discuție și situația premierului desemnat Siegfried Mureșan, despre care susține că ar putea deveni următoarea figură promovată intens în cazul în care Cabinetul său nu primește votul Parlamentului.
„Probabil că marți, dacă nu trece de Parlament, și nu va trece, Siegfried o să fie un al treilea idol de construit, pentru că noi, așa, în 2028, respectiv 2020, domnii de la USR au nevoie nu de politicieni pe care să-i voteze, ci au nevoie de idoli pe care să-i pună pe piedestal. De aceea eu cred că trebuie să ne punem niște întrebări serioase: încotro ne ducem în societatea noastră?”
Piperea, despre atacurile lui Fritz la CCR: „Nu judecătorii i-au întrerupt brusc mandatul”
O mare parte a criticilor europarlamentarului s-a îndreptat către discursul lui Dominic Fritz la adresa Curții Constituționale. Liderul USR a susținut, în timpul evenimentului de la Timișoara, că „o majoritate politică toxică” și cinci judecători ai CCR i-au întrerupt mandatul. Declarațiile au venit cu doar trei zile înainte de încetarea mandatului său și după ce Fritz a lansat mai multe atacuri la adresa judecătorilor Curții. Gheorghe Piperea respinge explicația liderului USR și susține că succesiunea deciziilor în cazul său este alta.
„Nu judecătorii i-au întrerupt brusc mandatul. Este mai mult decât evident că omul acesta insultă inteligența unui întreg popor, inclusiv inteligența, unde-o mai fi, a celor care îl aplaudă.
Pentru că, unul la mână, ANI a decis incompatibilitatea. Doi la mână, două instanțe judecătorești au decis definitiv că există incompatibilitate sau conflict de interese, iar Curtea Constituțională a spus un singur lucru: că legea aceea care a introdus un amendament e constituțională.” ANI a constatat în cazul lui Dominic Fritz un conflict de interese administrativ, după ce acesta contractase un împrumut în campania electorală de la o persoană fizică și, ulterior, în noiembrie 2020, a întocmit un act administrativ în folosul societății reprezentate de persoana respectivă.
„Ceea ce a întrerupt mandatul domnului Fritz sunt faptele domnului Fritz”
Piperea consideră că Dominic Fritz încearcă să transfere responsabilitatea pentru încetarea mandatului către instituțiile care s-au pronunțat în cazul său.
„Și să spui că lucrurile astea, în cascadă, ți-au întrerupt brusc mandatul înseamnă, unul la mână, să nu ai deloc, dar absolut deloc, încredere în statul de drept, ăla pentru care se ieșea în stradă. Vă mai aduceți aminte cu Recorder, toate poveștile acelea cu judecătorii care nu erau foarte atenți cu ce își doresc useriștii de la justiție.”
Europarlamentarul susține că responsabilitatea trebuie căutată în faptele care au declanșat întreaga procedură.
„Ceea ce a întrerupt brusc, între ghilimele, mandatul domnului Fritz nu este nici decizia Curții Constituționale, nu sunt nici deciziile justiției, nu e nici decizia administrativă a ANI. Sunt faptele domnului Fritz.”
Piperea a insistat apoi asupra acestui punct:
„Deci ce vă spun? Faptele lui. Faptele lui din 2020, care sunt și grave și care sunt și absolut uluitoare.”
Noile prevederi privind integritatea stabilesc consecințe pentru persoanele în cazul cărora incompatibilitatea sau conflictul de interese au fost constatate definitiv, iar ANI a început aplicarea mecanismului privind încetarea mandatelor și funcțiilor pentru persoanele aflate sub incidența legii.
Piperea critică și discursul lui Fritz despre votul timișorenilor
Dominic Fritz a susținut că mandatul primit de la timișoreni în 2020 și 2024 nu se încheie pentru că alegătorii s-ar fi răzgândit, ci din cauza unei decizii politice pe care a numit-o „brutală” și „neconstituțională”. Gheorghe Piperea a contestat modul în care liderul USR vorbește despre susținerea primită din partea timișorenilor și a adus în discuție prezența la vot și numărul celor care l-au ales.
„Din câte știu eu, și în 2020, și în 2024, nu timișorenii, în majoritatea lor, au votat pentru domnul acesta. Acolo au fost niște alegeri unde, de regulă, se vine în proporție mică. Probabil că e vorba despre 50-60% din timișoreni, iar dintre ăștia 50-60% care s-au dus la vot, probabil că domnul Fritz a obținut 30%. Așadar, nu e vorba chiar de toți timișorenii și sunt curios acum, dacă ar fi întrebat timișoreanul pe cine ar vrea să-l voteze, nu știu dacă domnul Fritz ar mai lua mai mult de 20%. Chiar m-ar mira.”
Piperea, despre acuzațiile USR privind implicarea americanilor
Europarlamentarul a trecut apoi la scandalul declanșat după apariția informațiilor privind o posibilă implicare americană în căderea Guvernului Bolojan și la reacția USR. USR a depus o plângere penală pentru trădare după apariția informațiilor legate de presupusa implicare a SUA în demiterea Guvernului Bolojan. Piperea a ironizat schimbarea de discurs pe care o vede în acuzațiile îndreptate împotriva adversarilor USR.
„Dacă n-ar fi dramatic și chiar periculos să susții așa ceva, ar fi de-a dreptul caraghios. Absolut caraghios. Adică dumneavoastră, care sunteți partid antioccidental, ați făcut ce vrea Occidentul, adică America? Eu nu mai înțeleg nimic, să știți. Până acum eram considerați antieuropeni, antioccidentali și până acum ne puseseră cu mâna rușii acolo.”
Europarlamentarul a continuat atacul și a susținut că acuzațiile formulate în prezent nu se potrivesc cu cele lansate anterior la adresa adversarilor politici.
„Acum se pare că ne pun cu mâna americanii. Cred că ar trebui ca oamenii aceștia să se hotărască odată cine le sunt dușmanii, adversarii, pentru că nu mai este foarte clar.”
Piperea susține că întreaga situație este „regizată”
Gheorghe Piperea a mers mai departe și a susținut că actualul discurs politic nu ar fi unul întâmplător.
„Bine, mie, pentru că mă uit un pic la detalii, mi-e clar că e o chestiune cât se poate de clară, scuzați-mă, rectific, regizată. Li s-a spus cum să funcționeze treaba asta.”
Europarlamentarul a vorbit și despre ceea ce el numește „radicalism pro-european”, termen pe care îl leagă de politica dusă la nivelul instituțiilor europene.
„S-a și inventat în Parlamentul European un nou termen, care să reprezinte așa-numitul radicalism pro-european, care nu e pro-european nici din perspectiva valorilor și nici din perspectiva reprezentativității. De fapt, este pro-UE-european, dacă îmi permiteți licența asta de limbaj, adică pro-birocrația Uniunii Europene, care în momentul de față este în război.”
Piperea separă Europa de birocrația Uniunii Europene
În final, Gheorghe Piperea a vorbit despre relația dintre Europa și Statele Unite și a făcut o distincție între europeni și birocrația instituțiilor UE. El susține că tensiunile dintre administrația americană și Bruxelles nu ar trebui prezentate drept un conflict între americani și europeni.
„Foarte periculoasă, pentru că europenii, după părerea mea, sunt de principiu pro-americani. Pentru asta Europa este și din punct de vedere economic încă OK, și din punct de vedere militar încă OK, încă suntem în pace, în timp de pace și așa mai departe. Și, de asemenea, nu-i văd pe americani să fie antieuropeni. Dacă administrația Trump are ceva, are o atitudine anti, asta este împotriva birocrației Uniunii Europene, nu a noastră, a Europei, are o...”