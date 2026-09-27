Mureșan, declarație care ridică semne de întrebare despre viitorul lui Bolojan: „Va continua să facă multe lucruri bune pentru România”

Publicat 27 sept. 2026, 17:12 Sursă Realitatea PLUS

Siegfried Vasile Mureșan a făcut o declarație controversată despre Ilie Bolojan, premierul demis în urmă cu aproape cinci luni. Acesta a precizat într-un interviu că este convins că Bolojan va face în continuare multe lucruri bune pentru România, indiferent de poziția pe care o ocupă în stat. Pe lista sa de miniștri, nu se regăsește însă și numele lui Ilie Bolojan, conform Realitatea PLUS.

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