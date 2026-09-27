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Politica· 2 min citire

Mureșan, declarație care ridică semne de întrebare despre viitorul lui Bolojan: „Va continua să facă multe lucruri bune pentru România”

Siegfried Mureșan, premierul desemnat

Siegfried Mureșan, premierul desemnat

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Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat27 sept. 2026, 17:12
SursăRealitatea PLUS

Siegfried Vasile Mureșan a făcut o declarație controversată despre Ilie Bolojan, premierul demis în urmă cu aproape cinci luni. Acesta a precizat într-un interviu că este convins că Bolojan va face în continuare multe lucruri bune pentru România, indiferent de poziția pe care o ocupă în stat. Pe lista sa de miniștri, nu se regăsește însă și numele lui Ilie Bolojan, conform Realitatea PLUS.

Siegfried Mureșan a fost întrebat despre componența viitorului Executiv și despre funcțiile pe care le-ar urma să ocupe vicepremierii. Premierul desemnat a precizat că fiecare vicepremier va conduce și un minister și „va avea de lucru”. Numele lui Ilie Bolojan nu apare pe lista miniștrilor propusă de Siegfried Mureșan, depusă la Parlament.

Jurnalist: Și domnul Bolojan este printre vicepremieri?

Vasile Siegfried Mureșan: „Am spus că nu confirm și nu infirm, dar despre domnul Bolojan vă pot spune că apreciez mult lucrurile bune pe care le-a făcut în România în ultimii ani. Le vedem cu toții la Oradea, la Bihor și le-am văzut și în Guvernul României. Și sunt convins că va mai face multe lucruri bune pentru România în următorii ani, indiferent de poziția pe care o ocupă în statul român.”

Numele lui Ilie Bolojan nu se regăsește pe lista miniștrilor

Deși Mureșan nu a confirmat și nici nu a infirmat dacă Ilie Bolojan ar putea ocupa o funcție de vicepremier, acesta nu se regăsește pe lista miniștrilor prezentată de premierul desemnat. Mureșan a insistat însă asupra lucrurilor pe care spune că Bolojan le-a făcut în ultimii ani și s-a declarat convins că acesta va continua să aibă un rol în România, indiferent de poziția pe care o va ocupa în stat.

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