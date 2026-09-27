Dominic Fritz a cântat „Deșteaptă-te, române!” la pian, cu trei zile înainte să-și piardă mandatul de primar - VIDEO

Dominic Fritz a cântat imnul României pe scena evenimentului de rămas-bun organizat la Timișoara, alături de mai mulți membri și simpatizanți USR. Momentul a avut loc cu doar trei zile înainte ca mandatul său de primar să înceteze, după luni de dispute legate de decizia definitivă privind conflictul de interese și de modificarea Legii integrității.
Dominic Fritz, pe scenă alături de membrii USR
Evenimentul „Timișoara. Revoluția continuă” a fost organizat duminică, 27 septembrie, la exact șase ani de la momentul în care Dominic Fritz a câștigat pentru prima dată alegerile pentru Primăria Timișoara. Liderul USR a urcat pe scenă alături de mai mulți membri și simpatizanți ai partidului, iar unul dintre momentele evenimentului a fost interpretarea imnului României, Fritz cântând „Deșteaptă-te, române!” la pian.
Evenimentul are loc cu trei zile înainte de încetarea mandatului lui Dominic Fritz încetarea mandatului lui Dominic Fritz, prevăzută pentru 30 septembrie. În ultimele săptămâni, președintele USR a criticat decizia Curții Constituționale care a deschis calea aplicării prevederilor din Legea integrității și în cazul său, calificând hotărârea drept un „abuz brutal de putere”.
De ce își pierde Dominic Fritz mandatul de primar
Situația juridică a lui Dominic Fritz pornește de la un raport al Agenției Naționale de Integritate. ANI a stabilit că edilul s-a aflat în conflict de interese administrativ, după ce a contractat în campania electorală un împrumut de la o persoană fizică, iar ulterior, în noiembrie 2020, a întocmit un act administrativ în folosul societății reprezentate de persoana respectivă.
Potrivit informațiilor făcute publice de ANI, împrumutul din campania electorală a fost de 25.000 de lei. Dominic Fritz a contestat raportul Agenției în instanță, însă a pierdut procesul atât la Curtea de Apel Timișoara, cât și la Înalta Curte de Casație și Justiție. Pe 18 iunie 2026, instanța supremă a respins definitiv recursul său și a menținut constatarea conflictului de interese administrativ.
Decizia Înaltei Curți nu a dus însă, în acel moment, automat la încetarea mandatului. Situația s-a schimbat ulterior, odată cu modificarea Legii integrității.
Amendamentul care duce la încetarea mandatului
Noua prevedere stabilește că persoanelor pentru care a fost constatată definitiv o stare de incompatibilitate sau un conflict de interese și pentru care nu s-a împlinit termenul de trei ani le încetează funcția, demnitatea publică sau mandatul la 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii. Curtea Constituțională a declarat prevederea constituțională pe 17 august. CCR a argumentat ulterior că încetarea mandatului nu reprezintă aplicarea retroactivă a unei noi sancțiuni pentru o faptă din trecut, ci privește protejarea integrității funcției publice.
Dominic Fritz și USR au contestat această interpretare și au criticat public decizia Curții. După promulgarea legii, termenul de 30 de zile duce la încetarea mandatului lui Dominic Fritz pe 30 septembrie 2026. Cu trei zile înainte de această dată, liderul USR și-a adunat susținătorii la evenimentul „Timișoara. Revoluția continuă”, unde a cântat și imnul României.