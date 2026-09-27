Dominic Fritz a cântat „Deșteaptă-te, române!” la pian, cu trei zile înainte să-și piardă mandatul de primar - VIDEO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 sept. 2026, 17:28

Dominic Fritz a cântat imnul României pe scena evenimentului de rămas-bun organizat la Timișoara, alături de mai mulți membri și simpatizanți USR. Momentul a avut loc cu doar trei zile înainte ca mandatul său de primar să înceteze, după luni de dispute legate de decizia definitivă privind conflictul de interese și de modificarea Legii integrității.

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