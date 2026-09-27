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Politica· 2 min citire
Radu Marinescu, atac dur la Dominic Fritz: „Nu au murit eroii ca să dea alibiuri”
Radu Marinescu
Radu Marinescu îl critică dur pe Dominic Fritz pentru evenimentul de rămas-bun de la Primăria Timișoara, organizat sub simbolul Revoluției. Acesta consideră că asocierea plecării liderului USR din primărie cu Revoluția timișoreană reprezintă o ofensă la adresa celor care și-au pierdut viața în decembrie 1989.
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