Radu Marinescu, atac dur la Dominic Fritz: „Nu au murit eroii ca să dea alibiuri”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 sept. 2026, 17:17

Radu Marinescu îl critică dur pe Dominic Fritz pentru evenimentul de rămas-bun de la Primăria Timișoara, organizat sub simbolul Revoluției. Acesta consideră că asocierea plecării liderului USR din primărie cu Revoluția timișoreană reprezintă o ofensă la adresa celor care și-au pierdut viața în decembrie 1989.

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