Fritz, atac dur la CCR înainte de plecarea de la Primărie: „Sunt panicați!”. Liderul USR aduce în discuție alegerile anticipate

Disperare uriașă! Cu trei zile înainte de a-și încheia mandatul, Dominic Fritz lansează atacuri în rafală la adresa judecătorilor CCR care s-au pronunțat asupra legii în baza căreia a fost demis din funcția de primar. Aflat la evenimentul prin care își ia rămas-bun, Dominic Fritz susține că, citez, „o majoritate politică toxică și 5 judecători CCR mi-au întrerupt brusc mandatul”, deși Înalta Curte a dat dreptate ANI. În același timp, deși continuă negocierile pentru formarea majorității necesare guvernului condus de Siegfried Vasile Mureșan, Fritz susține că USR vrea alegeri anticipate.
Cu trei zile înainte de încheierea mandatului de primar al Timișoarei, Dominic Fritz și-a continuat atacurile la adresa Curții Constituționale. Liderul USR a vorbit de pe scena evenimentului „Timișoara. Revoluția continuă”, organizat duminică, 27 septembrie, despre decizia care duce la plecarea sa din funcție. Evenimentul are loc chiar cu trei zile înainte de data anunțată pentru încetarea mandatului.
Fritz acuză o „majoritate politică toxică” și cinci judecători ai CCR că i-ar fi întrerupt mandatul, deși situația sa juridică pornește de la raportul Agenției Naționale de Integritate, pe care l-a contestat în instanță. În 18 iunie, Înalta Curte de Casație și Justiție a dat o decizie definitivă în dosarul în care liderul USR contestase raportul ANI privind conflictul de interese.
„...mandatul pe care voi, timișorenii, mi l-ați dat în 2020 și în 2024 nu se termină pentru că timișorenii s-ar fi răzgândit. Se termină pentru că o majoritate politică toxică pentru România a decis să întrerupă brutal și și neconstituțional, indiferent ce spun ăștia 5 de la CCR, ceea ce oamenii au început prin vot. Dacă a trebuit să schimbe regulile jocului ca să scape de mine, sunt panicați! Mi-au încetat mandatul cu contorsiunile lor legale penibile nu în ciuda succeselor noastre, ci din cauza succeselor noastre!”
Înalta Curte a respins definitiv contestația lui Fritz
Conflictul juridic care a dus la actuala situație a început după ce Agenția Națională de Integritate a constatat existența unui conflict de interese. Dominic Fritz a contestat raportul, însă Înalta Curte de Casație și Justiție a respins definitiv recursul său pe 18 iunie 2026, menținând soluția dată anterior. Ulterior, Parlamentul a adoptat modificarea Legii integrității care prevede încetarea mandatelor aflate în curs în cazul persoanelor vizate de decizii definitive de incompatibilitate sau conflict de interese, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii. Curtea Constituțională a stabilit că mecanismul de încetare a mandatului este constituțional.
Fritz contestă însă în continuare această interpretare și susține că mandatul său este întrerupt „brutal” și „neconstituțional”. Chiar în prezentarea oficială a evenimentului de duminică, liderul USR vorbește despre un „abuz brutal” și despre anularea votului timișorenilor.
Fritz vorbește despre alegeri anticipate
În același discurs, Dominic Fritz a mutat mesajul de la situația sa de la Primăria Timișoara către lupta politică națională. Liderul USR a transmis că partidul va încerca să construiască o majoritate, dar a adus în discuție și varianta alegerilor anticipate.
„Dacă există posibilitatea democratică să construim o astfel de majoritate acum, vom lupta pentru ea acum. Dacă va fi nevoie ca România să treacă prin alegeri anticipate, vom merge în fața românilor, vom cere încrederea lor, vom lupta să câștigăm aceste alegeri, fie acum, fie în 2028. Să fie clar: nu ne este frică de vot!”