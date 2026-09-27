Fritz, atac dur la CCR înainte de plecarea de la Primărie: „Sunt panicați!”. Liderul USR aduce în discuție alegerile anticipate

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 sept. 2026, 18:00

Disperare uriașă! Cu trei zile înainte de a-și încheia mandatul, Dominic Fritz lansează atacuri în rafală la adresa judecătorilor CCR care s-au pronunțat asupra legii în baza căreia a fost demis din funcția de primar. Aflat la evenimentul prin care își ia rămas-bun, Dominic Fritz susține că, citez, „o majoritate politică toxică și 5 judecători CCR mi-au întrerupt brusc mandatul”, deși Înalta Curte a dat dreptate ANI. În același timp, deși continuă negocierile pentru formarea majorității necesare guvernului condus de Siegfried Vasile Mureșan, Fritz susține că USR vrea alegeri anticipate.

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