Miron Mitrea, scenariu bombă: „PNL și USR se pregătesc de alegeri anticipate. Programul de guvernare este, de fapt, un program electoral”

Miron Mitrea susține că actualele negocieri pentru formarea Guvernului Mureșan ascund o miză mult mai mare: pregătirea terenului pentru alegeri anticipate. Analistul politic a declarat, în exclusivitate la Realitatea PLUS, că PNL și USR ar fi ajuns la concluzia că nu pot strânge majoritatea necesară în Parlament și că atât programul de guvernare, cât și lista miniștrilor ar trebui privite, în opinia sa, mai degrabă ca instrumente pentru o viitoare campanie electorală.
Miron Mitrea: PNL și USR și-ar fi dat seama că nu pot forma Guvernul
Miron Mitrea consideră că strategia politică a PNL și USR nu mai trebuie analizată doar prin prisma încercării de a instala un nou Executiv. În opinia sa, cele două formațiuni ar fi înțeles deja că sprijinul parlamentar de care dispun nu este suficient și și-ar fi schimbat obiectivul.
Siegfried Mureșan are susținerea oficială a PNL, USR și UDMR, însă această formulă nu adună singură cele 233 de voturi necesare învestirii. Premierul desemnat și-a depus pe 26 septembrie programul de guvernare și lista completă a miniștrilor în Parlament, în timp ce poziția PSD rămâne decisivă pentru calculele majorității.
Miron Mitrea spune însă că, din punctul său de vedere, această majoritate nu va fi construită.
„Ei s-au convins foarte repede că nu au suficient sprijin în Parlament. Au încercat să folosească în mod, așa cum noi doi am mai discutat, în mod activ, ca să fiu elegant, influența Uniunii Europene sau, loviți și de influența altor zone importante din politica mondială. Și ei și-au dat seama că nu au nicio șansă, motiv pentru care, dacă ne uităm pe programul lor de guvernare, cele 28 de direcții, așa-numitele 28 de direcții, parcă 28 erau, de dezvoltare a programului de guvernare, este, de fapt, un program electoral.”
„Această listă de miniștri este făcută pentru electoratul pe care ei îl vânează”
Analistul politic merge mai departe și susține că inclusiv lista de miniștri prezentată de Siegfried Mureșan ar trebui citită în cheia unei viitoare confruntări electorale. În opinia sa, PNL și USR nu ar fi construit actuala echipă cu speranța reală că PSD va vota Cabinetul, ci pentru a prezenta electoratului oamenii cu care cele două partide ar putea merge într-o eventuală campanie.
„Ei știu că Partidul Social Democrat, indiferent ce listă de miniștri prezintă acum, n-o să-i voteze. Și atunci au făcut această listă de miniștri ca un exercițiu electoral. Această listă de miniștri este făcută pentru electoratul pe care ei îl vânează, electorat care s-ar putea lăsa vrăjit de această listă de miniștri.”
Mitrea interpretează în același mod și documentul prezentat drept program de guvernare.
„În același timp, programul de guvernare, cum spuneam, cele 28 de direcții, este un program electoral, dacă îl citești ca atare, un program electoral. În spate, după aceea, dacă intri la mărunte, vezi anumite componente de program de guvernare, anumite, toate cu un „dacă” mare în față. Asta este altceva, dar programul, cel care ajunge cu ușurință la oameni, cele 28 de direcții prezentate de domnul Mureșan, sunt efectiv un program electoral.”
Siegfried Mureșan susține, în schimb, că documentul depus în Parlament este un program de guvernare concret, format din 372 de măsuri, pregătit împreună cu specialiștii PNL, USR și UDMR.
Scenariul anticipatelor, în centrul analizei lui Miron Mitrea
De aici, Miron Mitrea ajunge la concluzia că adevărata miză ar putea deveni alegerile anticipate.
„Deci USR-ul și cu PNL-ul, sau USR Plus, ca să-i spunem așa, se pregătesc de alegeri anticipate în momentul în care și-au dat seama că nu au nicio șansă să revină la guvernare, să se vadă parte din acel guvern.”
Scenariul anticipatelor a apărut în ultimele zile în mai multe declarații și analize politice, însă nu există în acest moment o decizie că România va ajunge la un scrutin parlamentar anticipat. Negocierile pentru formarea unei majorități continuă, iar Siegfried Mureșan urmează să ceară votul Parlamentului pentru Cabinetul pe care l-a propus. În același timp, Sorin Grindeanu și-a exprimat în repetate rânduri criticile față de formula propusă. Liderul PSD a susținut inclusiv că Mureșan nu și-ar dori, în opinia sa, să ajungă premier și a respins propunerile venite dinspre USR.
Mitrea: PSD nu își permite să voteze actuala formulă
Miron Mitrea susține că poziția PSD este una dificil de schimbat, în special din cauza prezenței USR în formula de guvernare.
„Știu, ca și tine, despre discuția și despre ședința din PSD, cunosc care este adunarea în PSD, că nu va vota acest guvern dacă nu vrea să dispară de pe scena politică și știu acest lucru. Și nu vor vota niciun guvern în perioada următoare în care să facă parte USR-ul. PNL-ul este, de fapt, în acest moment, o extensie evidentă a USR-ului și nu vor merge fără USR.”
Afirmația că PNL ar fi devenit o extensie a USR reprezintă interpretarea politică a lui Miron Mitrea. O formulare asemănătoare a fost folosită însă și de Sorin Grindeanu, care a declarat pe 26 septembrie că, în opinia sa, „în acest moment, PNL e de fapt... e tot USR”.
Mitrea consideră că, în aceste condiții, încercarea de a obține voturile PSD pentru actuala formulă de Cabinet are șanse foarte mici.
„PNL-ul și cu USR-ul, și asta este bine din punctul meu de vedere, s-au lămurit că ei nu pot face guvern. N-au nicio șansă.”
Guvernarea interimară ar putea continua, spune Miron Mitrea
Un alt efect al actualului blocaj politic ar fi, potrivit analistului, prelungirea perioadei în care actualii membri ai Executivului rămân în funcții. Mitrea susține că procesul politic declanșat prin desemnarea premierului, negocierile parlamentare și eventualele încercări ulterioare de formare a unui Cabinet pot întinde perioada de incertitudine.
„Pentru că, prin această strategie a lor, trebuie să spunem, ei rămân la guvernare încă vreo aproximativ 3-4 luni de zile. Pentru că nu există nicio metodă de a-i da la o parte. Bolojan rămâne frumos în cabinet, Oana Gheorghiu rămâne ce rămâne acolo, viceprim-ministru, și așa mai departe.”
Intervalul de „3-4 luni” este estimarea făcută de Miron Mitrea, nu un termen stabilit oficial.
Mesajele către PSD și presiunea politică din jurul votului
Negocierile dintre Siegfried Mureșan și PSD au devenit una dintre temele centrale ale ultimelor zile. Premierul desemnat a declarat public că votul asupra Cabinetului său va reprezenta un „moment al adevărului” pentru PSD și a încercat să pună alegerea social-democraților în termenii orientării proeuropene a viitorului Guvern. Miron Mitrea vede aceste mesaje ca parte a unei strategii politice, nu ca pe un semn că există șanse reale pentru obținerea voturilor social-democraților.
El susține că presiunea externă pe care o invocă unii actori politici nu ar fi suficientă pentru a schimba poziția PSD.
„Și prietenii lor de la Bruxelles nu au suficientă forță să-l strângă de gât, sau să-l strângă pe Sorin, ca să-i voteze.”
Afirmația reprezintă evaluarea lui Miron Mitrea asupra raporturilor politice și nu este însoțită, în declarația sa, de dovezi privind existența unei intervenții europene asupra PSD.
Miron Mitrea aduce în discuție și tensiunile dintre Uniunea Europeană și SUA
Analistul a extins discuția și către politica externă, susținând că actualele calcule politice interne ar trebui privite și prin prisma relațiilor dintre Uniunea Europeană și Statele Unite. Mitrea afirmă că există în continuare tensiuni între Washington și Bruxelles, în special în zona economică, și consideră că anumite poziționări ale politicienilor români trebuie analizate și din această perspectivă.
„Ei sunt atât de disperați să rămână la putere sau să câștige viitoarele alegeri, sau să poată face guvernul după următoarele alegeri, încât au acceptat ca numele Uniunii Europene să fie principalul vârf de săgeată în războiul cu Statele Unite ale Americii.”
Miron Mitrea a continuat spunând că divergențele dintre cele două blocuri occidentale nu ar fi dispărut.
„Totdeauna, în relațiile politice, există și tensiuni. Tensiunile economice care sunt astăzi între Uniunea Europeană și Statele Unite par, la prima vedere, că s-au mai estompat. Adevărul este că nu s-au estompat.”
Afirmațiile despre existența unui „război” politic între Uniunea Europeană și Statele Unite reprezintă interpretarea analistului și nu descrierea unei poziții oficiale a României, a Uniunii Europene sau a administrației americane.
Miza următoare: votul pentru Cabinetul Mureșan
În acest moment, situația politică rămâne blocată în jurul aceleiași probleme: Siegfried Mureșan are un Cabinet, un program depus în Parlament și sprijinul declarat al PNL, USR și UDMR, dar nu dispune doar prin aceste trei formațiuni de majoritatea necesară pentru învestire.