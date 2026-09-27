Miron Mitrea, scenariu bombă: „PNL și USR se pregătesc de alegeri anticipate. Programul de guvernare este, de fapt, un program electoral”

Publicat 27 sept. 2026, 19:28 Sursă Realitatea PLUS

Miron Mitrea susține că actualele negocieri pentru formarea Guvernului Mureșan ascund o miză mult mai mare: pregătirea terenului pentru alegeri anticipate. Analistul politic a declarat, în exclusivitate la Realitatea PLUS, că PNL și USR ar fi ajuns la concluzia că nu pot strânge majoritatea necesară în Parlament și că atât programul de guvernare, cât și lista miniștrilor ar trebui privite, în opinia sa, mai degrabă ca instrumente pentru o viitoare campanie electorală.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre politica interna