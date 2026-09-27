Ana Maria Păcuraru, direct din SUA: ecoul acuzațiilor USR privind căderea Guvernului Bolojan

Publicat 27 sept. 2026, 20:06 Sursă Realitatea PLUS

Transmisiune specială din SUA a Anei Maria Păcuraru, în plin scandal diplomatic. Totul după plângerea depusă de USR în privința unor presupuse presiuni ale americanilor pentru debarcarea lui Ilie Bolojan. Realizatorul emisiunii Miza Zilei, Ana Maria Păcuraru, s-a aflat la Adunarea Generală a ONU de la New York și vine cu dezvăluiri de peste Ocean.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre politica internailie bolojan