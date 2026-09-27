Ana Maria Păcuraru, direct din SUA: ecoul acuzațiilor USR privind căderea Guvernului Bolojan

Transmisiune specială din SUA a Anei Maria Păcuraru, în plin scandal diplomatic. Totul după plângerea depusă de USR în privința unor presupuse presiuni ale americanilor pentru debarcarea lui Ilie Bolojan. Realizatorul emisiunii Miza Zilei, Ana Maria Păcuraru, s-a aflat la Adunarea Generală a ONU de la New York și vine cu dezvăluiri de peste Ocean.
„Vă vorbesc din New York, din inima Americii, și vă spun sincer: de aici, ce se întâmplă acum la București pare aproape ireal. Am citit plângerea penală a USR și nu mi-a venit să cred: un partid care își spune pro-european și pro-atlantic ajunge să acuze Statele Unite, partenerul nostru strategic, cel mai important aliat al României în NATO, pe baza unor presupuse declarații de la o cină din Atena relatate pe surse de Wall Street Journal.
Eu cred că este un tupeu uriaș și cred că este periculos, pentru că atunci când un partid parlamentar pune pe hârtie într-o plângere penală ideea că americanii ar fi dat jos un guvern la București, nu mai vorbim despre o ceartă politică internă, vorbim despre riscul unui scandal diplomatic. Iar pentru ce? Pentru că au pierdut guvernarea lui Ilie Bolojan, cel cu care au bătut palma?
Și acum vă spun ce mă deranjează cel mai mult: dubla măsură. Îmi amintesc foarte bine, ianuarie 2025: Thierry Breton, fost comisar european, spunea la o televiziune franceză: «Am făcut-o în România și, dacă va fi necesar, o vom face și în Germania». Deci un oficial de la Bruxelles vorbea despre alegerile noastre ca despre un exercițiu.
Unde a fost atunci indignarea USR? Unde a fost plângerea penală? Unde au fost apărătorii suveranității? Nicăieri. Ba chiar au aplaudat anularea alegerilor. Deci, dacă înțeleg eu bine: Bruxelles-ul poate, Parisul poate, Berlinul poate, doar americanii nu. Și mai e ceva: până ieri, aceiași oameni strigau la George Simion că este cu rușii, astăzi strigă că este cu americanii.
Eu zic că este chiar bine, se despart apele. Acum se vede clar cine este cu adevărat anti-Trump și cine pune interesele de la Bruxelles, Paris sau Berlin înaintea parteneriatului cu Washingtonul. Aici, în America, oamenii nu au uitat cum a arătat relația cu România în anii administrației Biden. Și am convingerea că, mai devreme sau mai târziu, vom afla complet ce s-a întâmplat în țara noastră în mandatului lui Antony Blinken. Până atunci, eu rămân la ce am spus mereu: parteneriatul strategic cu Statele Unite nu este un subiect de plângeri penale scrise pe Facebook. Este garanția securității României și cineva trebuie să-l apere”, a transmis Ana Maria Păcuraru.