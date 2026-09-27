Sorin Roșca Stănescu: „Siegfried Mureșan nu va putea ajunge prim-ministru”. Ce spune despre Ilie Bolojan

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 sept. 2026, 20:31

Sorin Roșca Stănescu susține că există mai multe semne de întrebare în jurul lui Siegfried Mureșan și al modului în care acesta a ajuns în centrul actualelor negocieri pentru formarea unui nou Guvern. Jurnalistul l-a adus în discuție și pe Traian Băsescu, despre care spune că l-a promovat de-a lungul timpului pe actualul premier desemnat, conform Realitatea PLUS.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre politica internailie bolojan