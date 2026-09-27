Sorin Roșca Stănescu: „Siegfried Mureșan nu va putea ajunge prim-ministru”. Ce spune despre Ilie Bolojan

Sorin Roșca Stănescu susține că există mai multe semne de întrebare în jurul lui Siegfried Mureșan și al modului în care acesta a ajuns în centrul actualelor negocieri pentru formarea unui nou Guvern. Jurnalistul l-a adus în discuție și pe Traian Băsescu, despre care spune că l-a promovat de-a lungul timpului pe actualul premier desemnat, conform Realitatea PLUS.
„Lucrurile nu sunt în regulă cu Siegfried Mureșan, nu sunt în regulă nici cu Traian Băsescu, care l-a tot promovat. La un moment dat va trebui să ne întrebăm de ce s-au întâmplat toate lucrurile astea, dar, ca să mă apropii de epilog, Siegfried Mureșan nu va putea ajunge prim-ministru și, după aceea, ne vom întreba ce Dumnezeu a căutat în toată această combinație.” Premierul desemnat și-a prezentat deja Cabinetul, iar votul Parlamentului urmează să decidă dacă acesta poate forma noul Guvern.
Declarația lui Mureșan despre viitorul lui Bolojan ridică noi semne de întrebare
Sorin Roșca Stănescu a comentat și declarațiile recente făcute de premierul desemnat despre Ilie Bolojan. Siegfried Mureșan a spus că este convins că fostul premier „va mai face multe lucruri bune pentru România în următorii ani, indiferent de poziția pe care o ocupă în statul român”. Declarația a venit în condițiile în care numele lui Bolojan nu apare pe lista miniștrilor propusă pentru viitorul Cabinet.
Declarația lui Siegfried Mureșan despre viitorul lui Ilie Bolojan a alimentat astfel discuțiile despre rolul pe care fostul premier l-ar putea avea în perioada următoare. Mureșan a refuzat să confirme sau să infirme dacă Bolojan ar putea ocupa o funcție de vicepremier.
Roșca Stănescu susține că Bolojan ar controla în continuare autorități ale statului
În analiza sa, Sorin Roșca Stănescu merge mai departe și susține că Ilie Bolojan ar avea în continuare influență asupra unor autorități ale statului român, chiar dacă nu mai conduce Guvernul.
„Dacă mă întrebați pe mine, vă voi spune că el controlează, deși este un premier demis, el controlează totuși o serie de autorități ale statului român, prin intermediul cărora poate rezolva solicitările unor comanditari externi.”
Jurnalistul a continuat cu acuzația că această influență ar putea fi folosită pentru acordarea unor beneficii către entități din afara țării.
„Deci el poate, pur și simplu, să acorde beneficii din banii noștri, ai cetățenilor români, unor entități străine.”
Sorin Roșca Stănescu nu a prezentat, în declarația citată, probe sau exemple concrete care să demonstreze existența unor asemenea „comanditari externi” ori acordarea unor beneficii către entități străine. Afirmațiile reprezintă acuzațiile și interpretarea jurnalistului.
Mureșan continuă să îl susțină public pe Ilie Bolojan
Siegfried Mureșan a vorbit în mai multe rânduri în termeni favorabili despre activitatea lui Ilie Bolojan. Pe 25 septembrie, premierul desemnat spunea că apreciază ceea ce acesta a făcut la Oradea, în Bihor și la Guvern și că este convins că va continua să aibă contribuții în România. Anterior, Mureșan declarase și că viitorul său program de guvernare urma să pornească de la ceea ce el considera a fi măsurile bune ale Guvernului Bolojan, afirmând că fostul premier „a stabilizat țara”.