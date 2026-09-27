Toni Greblă, despre alegerile anticipate: „Legislația este suficientă. Nu e nevoie de modificări”

Toni Greblă, fostul președinte al Autorității Electorale Permanente, susține că România are deja cadrul legislativ necesar pentru organizarea alegerilor anticipate și că nu ar fi nevoie de modificarea legii pentru declanșarea unui asemenea scrutin. Declarațiile vin în momentul în care actuala conducere a AEP pregătește un proiect care prevede, printre altele, reducerea calendarului electoral de la 90 la 75 de zile, conform Realitatea PLUS.
Toni Greblă susține că legislația electorală aflată acum în vigoare permite organizarea alegerilor anticipate și respinge ideea că lipsa unor prevederi speciale ar împiedica desfășurarea scrutinului. Fostul șef al AEP spune că aceleași reguli pot fi folosite atât în cazul alegerilor organizate la termen, cât și în cazul unor anticipate.
„România are un cadru legislativ foarte clar, care reglementează această posibilitate. Că sunt la termen, că sunt alegeri anticipate, ele, alegerile toate, se desfășoară după aceleași reguli, astfel încât, în opinia mea și după ce am revăzut toate normele care reglementează alegerea președintelui României, alegerile la termen sau anticipate pot fi desfășurate după actuala legislație.
Și vreau să mai fac două precizări. Una este legată de faptul că, în interpretarea și adoptarea unor anumite măsuri necesare bunei desfășurări a alegerilor, repet, organizarea, interpretarea și alte norme pot fi făcute atât de Autoritatea Electorală Permanentă, cât și de către Birourile Electorale Centrale, astfel încât nu s-a pus niciodată problema în România că nu pot fi organizate alegeri la termen sau anticipate, că legislația ar fi insuficientă.”
„Legislația este suficientă”
Declarațiile lui Toni Greblă vin după ce actualul președinte al AEP, Adrian Țuțuianu, a anunțat că instituția pregătește un proiect de lege pentru eventualitatea organizării alegerilor parlamentare anticipate.
AEP pregătește o nouă lege pentru organizarea eventualelor alegeri anticipate, proiectul urmând să prevadă inclusiv reducerea unor termene electorale. Actuala conducere a Autorității susține că Legea 208/2015 a fost construită pentru alegerile la termen și că sunt necesare ajustări pentru ca un scrutin anticipat să se desfășoare în intervalul constituțional disponibil. Toni Greblă are însă o poziție diferită și spune că normele existente sunt suficiente pentru organizarea scrutinului.
„Eu nu știu, nu pot să comentez. Eu pot doar să vă spun atât: legislația României prevede desfășurarea alegerilor de 30 de ani pentru președintele României, la termen sau anticipate, pentru alegerea Parlamentului și a președintelui. Legislația este suficientă, astfel încât nu e nevoie de modificări legislative. Sigur, dacă Parlamentul dorește să modifice legislația electorală, o poate face oricând, dar nu pentru că nu s-ar putea desfășura alegeri pentru președinte sau pentru Parlamentul României.”
Calendarul electoral ar putea fi redus la 75 de zile
Una dintre principalele modificări discutate de actuala conducere a AEP este reducerea calendarului electoral de la 90 la 75 de zile. Adrian Țuțuianu a explicat că această scurtare ar permite încadrarea operațiunilor electorale în perioada prevăzută pentru organizarea anticipatelor. Greblă susține însă că inclusiv calendarul poate fi stabilit prin actele adoptate pentru organizarea concretă a scrutinului.
„Nu, adică pot fi făcute și cu reducerea calendarului la 75 de zile, pentru că programul electoral, calendarul de desfășurare, se adoptă de către Guvern, la propunerea Autorității Electorale Permanente și a Ministerului de Interne.”
Fostul președinte al AEP spune că, odată stabilit calendarul și adoptate hotărârile necesare, alegerile pot fi organizate indiferent dacă sunt la termen sau anticipate.
„Avem o legislație, se adoptă hotărârile de Guvern, cele trei, cu calendarul, cu cheltuielile și așa mai departe, și alegeri pot fi organizate oricând, anticipate și, de asemenea, alegerile la termen.”
Actuala conducere AEP pregătește totuși modificarea legii
Poziția lui Toni Greblă diferă astfel de cea exprimată de actualul președinte al Autorității Electorale Permanente. Adrian Țuțuianu a anunțat că proiectul privind alegerile anticipate urmează să intre în transparență publică. Printre schimbările avute în vedere se află stabilirea datei scrutinului cu cel puțin 75 de zile înainte de vot, reducerea unor termene și reguli specifice pentru alegătorii din străinătate. Proiectul nu este încă lege și ar trebui să treacă prin procedura parlamentară. Greblă insistă însă că modificarea legislației poate fi făcută dacă Parlamentul dorește acest lucru, dar nu consideră că ea este o condiție fără de care alegerile anticipate nu ar putea fi organizate.