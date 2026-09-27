Toni Greblă, despre alegerile anticipate: „Legislația este suficientă. Nu e nevoie de modificări”

Publicat 27 sept. 2026, 22:17 Sursă Realitatea PLUS

Toni Greblă, fostul președinte al Autorității Electorale Permanente, susține că România are deja cadrul legislativ necesar pentru organizarea alegerilor anticipate și că nu ar fi nevoie de modificarea legii pentru declanșarea unui asemenea scrutin. Declarațiile vin în momentul în care actuala conducere a AEP pregătește un proiect care prevede, printre altele, reducerea calendarului electoral de la 90 la 75 de zile, conform Realitatea PLUS.

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