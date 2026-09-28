Crin Antonescu, despre scandalul privind SUA: „Este o făcătură. Vor un guvern antiamerican”

Crin Antonescu lansează acuzații dure în exclusivitate la Realitatea PLUS în scandalul izbucnit în jurul ambasadoarei SUA în Grecia și al presupusei implicări americane în căderea Guvernului Bolojan. Fostul lider PNL susține că întreaga poveste despre o „conspirație americană” este o făcătură și acuză actuala zonă de putere că împinge România către un guvern antiamerican.
Crin Antonescu critică dur modul în care a fost folosit politic scandalul privind presupusa implicare americană în căderea Guvernului Bolojan. Fostul lider liberal susține că discursul construit în jurul acestui subiect trebuie pus în legătură cu pozițiile adoptate în trecut de Siegfried Mureșan față de Donald Trump și administrația sa. Antonescu îi include în criticile sale pe Ilie Bolojan, PNL, USR și pe președintele Nicușor Dan și spune că desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier ridică semne serioase de întrebare asupra direcției pe care România ar urma să o aibă în relația cu Statele Unite.
„Mie mi se pare că hashtag-ii din România, în frunte cu Bolojan acum, noul lor lider spiritual, chiar vor ca noi să devenim o țară cu un guvern calificat antiamerican.
Pentru că postările numeroase ale domnului Siegfried Mureșan împotriva președintelui Trump anume, administrației Trump anume, sunt de o rară violență, sunt mai tari decât cele ale doamnei Țoiu sau ale altor hashtag-iști guvernamentali, doamnei Gheorghiu.”
Antonescu vorbește despre o „făcătură” în jurul presupusei conspirații americane
Fostul lider PNL leagă pozițiile lui Mureșan față de administrația Trump de scandalul izbucnit după informațiile privind ambasadoarea SUA în Grecia. În opinia sa, povestea potrivit căreia americanii ar fi intervenit pentru schimbarea Guvernului Bolojan este folosită pentru a justifica o poziționare politică împotriva actualei administrații de la Washington.
„Și, pur și simplu, dacă mai coroborăm asta cu evenimentul, cu făcătura, cu mizeria despre care dumneavoastră ați vorbit în termeni, mi se pare, foarte limpezi, n-am nimic de adăugat, chestia asta cu conspirația americană să schimbe guvernul Bolojan ne arată, pur și simplu, că și domnul Bolojan, și Partidul Național Liberal, de USR nu mai vorbesc, dar, îmi pare rău, și președintele Nicușor Dan, făcând o asemenea desemnare, chiar înseamnă că au de gând ca, până când nu câștigă democrații iarăși în Statele Unite, dacă și când s-o întâmpla asta, noi să nu mai avem acea relație privilegiată pe care ne-o dorim, pentru care tocmim agenții de lobby, pentru care am făcut atâtea și atâtea.”