Crin Antonescu, despre scandalul privind SUA: „Este o făcătură. Vor un guvern antiamerican”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 sept. 2026, 08:39

Crin Antonescu lansează acuzații dure în exclusivitate la Realitatea PLUS în scandalul izbucnit în jurul ambasadoarei SUA în Grecia și al presupusei implicări americane în căderea Guvernului Bolojan. Fostul lider PNL susține că întreaga poveste despre o „conspirație americană” este o făcătură și acuză actuala zonă de putere că împinge România către un guvern antiamerican.

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