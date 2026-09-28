Lia Olguța Vasilescu a dezvăluit scenariul în care PSD poate obține majoritate, dacă va fi desemnat să formeze guvernul

Publicat 28 sept. 2026, 12:34 Actualizat 28 sept. 2026, 12:36 Sursă Realitate Plus

Lia Olguța Vasilescu anunță că PSD poate forma o majoritate dacă primește mandatul de guvernare, însă doar împreună cu UDMR. Vicepreședinta social-democrată a avertizat că alegerile anticipate nu ar schimba echilibrul politic, iar România ar rămâne în același scenariu fragmentat.

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