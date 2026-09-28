Realitatea.NET
Politica· 2 min citire

Lia Olguța Vasilescu a dezvăluit scenariul în care PSD poate obține majoritate, dacă va fi desemnat să formeze guvernul

Lia Olguța Vasilescu

Lia Olguța Vasilescu

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea.NET ca sursă preferată
Emanuel Focșan
Scris deEmanuel Focșan
Publicat28 sept. 2026, 12:34
Actualizat28 sept. 2026, 12:36
SursăRealitate Plus

Lia Olguța Vasilescu anunță că PSD poate forma o majoritate dacă primește mandatul de guvernare, însă doar împreună cu UDMR. Vicepreședinta social-democrată a avertizat că alegerile anticipate nu ar schimba echilibrul politic, iar România ar rămâne în același scenariu fragmentat.

Invitată la podcastul Jurnalist jucător, realizat de Dan Bucura, Lia Olguța Vasilescu a argumentat că actuala configurație politică nu permite combinații stabile. Din acest motiv, a explicat edilul Craiovei, chiar dacă PSD primește mandatul de a numi un premier și de a forma guvernul, „UDMR este obligatoriu în orice formulă”.

L. O. Vasilescu: Cred că dacă primim mandat, cred că vom reuși să construim o majoritate din piese, adevărat, dar obligatoriu cu UDMR. Obligatoriu cu UDMR. Obligatoriu. Adică e imposibil fără UDMR. Asta încerc să spun.

D. Bucura: Atunci este aproape imposibil să adăugați AUR la acea combinație.

L. O. Vasilescu: Da, de aceea noi suntem în situația în care ne aflăm, întreaga clasă politică, pentru modul în care românii au votat, a împărțit și a fracturat foarte mult scena politică.

Vasilescu a subliniat că fragmentarea scenei politice este rezultatul votului românilor, ceea ce face imposibilă construirea unei majorități fără parteneri tradiționali. În opinia sa, alegerile anticipate nu ar schimba situația, deoarece partidele ar obține procente similare cu cele din prezent.

Potrivit declarațiilor sale, AUR nu ar depăși 40%, iar USR și PNL ar rămâne în zona de 30%. PSD ar urca spre 30%, ceea ce ar duce din nou la trei poli politici care ar trebui reconciliați, exact ca în actualul blocaj.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

lia olguta vasilescuPSDUDMRdan bucura

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe