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Politica· 2 min citire
Irineu Darău, la evenimentul lui Dominic Fritz: „Vom termina revoluția începută în ’89”
Publicat28 sept. 2026, 12:49
SursăRealitatea PLUS
Irineu Darău a urcat pe scena evenimentului „Timișoara. Revoluția continuă”, organizat cu trei zile înainte de încheierea mandatului lui Dominic Fritz, și a vorbit despre continuarea luptei politice a USR. Ministrul interimar al Economiei a declarat că partidul trebuie să „termine revoluția începută în ’89” și să rupă legăturile cu ceea ce a numit „metodele bolșevice din politica românească”, conform Realitatea PLUS.
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