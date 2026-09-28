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Politica· 2 min citire

Irineu Darău, la evenimentul lui Dominic Fritz: „Vom termina revoluția începută în ’89”

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Scris deRealitatea.NET
Publicat28 sept. 2026, 12:49
SursăRealitatea PLUS

Irineu Darău a urcat pe scena evenimentului „Timișoara. Revoluția continuă”, organizat cu trei zile înainte de încheierea mandatului lui Dominic Fritz, și a vorbit despre continuarea luptei politice a USR. Ministrul interimar al Economiei a declarat că partidul trebuie să „termine revoluția începută în ’89” și să rupă legăturile cu ceea ce a numit „metodele bolșevice din politica românească”, conform Realitatea PLUS.

Irineu Darău a participat duminică la evenimentul-manifest organizat la Timișoara de Dominic Fritz, la șase ani de la câștigarea primului mandat de primar și cu trei zile înainte de încetarea actualului său mandat. Evenimentul, intitulat „Timișoara. Revoluția continuă”, i-a adus pe scenă pe mai mulți reprezentanți USR, care au vorbit despre continuarea proiectului politic al partidului după plecarea lui Fritz din Primăria Timișoara.

„Aceasta este lupta noastră, sunt absolut convins că vă avem alături atât cât va trebui, până când vom învinge și până când, de fapt, vom termina revoluția începută în ’89. Pentru că acea revoluție, pentru a se termina, trebuie să asigure că o rupem cu trecutul, trebuie să asigure că scăpăm de metodele bolșevice din politica românească și că, într-adevăr, bunul-simț, valorile, cinstea absolută vor învinge”, a declarat Irineu Darău.

Evenimentul lui Fritz, construit în jurul simbolului Revoluției

Declarația lui Darău a venit în cadrul evenimentului prin care Dominic Fritz și-a reunit susținătorii înainte de încheierea mandatului de primar. Liderul USR a ales pentru manifestare numele „Timișoara. Revoluția continuă”, iar asocierea cu Revoluția din 1989 a provocat deja reacții politice.

Alexandru Rogobete a criticat public folosirea Revoluției din 1989 în discursul politic al USR, susținând că simbolul acesteia nu poate fi revendicat de o formațiune politică. Realitatea.net a relatat și despre momentul în care Dominic Fritz a cântat „Deșteaptă-te, române!” la pian, pe scena evenimentului de la Timișoara.

Irineu Darău a legat mesajul său de manifestațiile anticomuniste și de Revoluția din 1989, afirmând că lupta începută atunci ar trebui continuată până când politica românească va rupe, în formularea sa, legătura cu „metodele bolșevice”.

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