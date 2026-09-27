Antonescu, atac devastator la Siegfried Mureșan: „Desemnarea acestei creaturi pentru funcția de prim-ministru este o rușine maximă”

Publicat 27 sept. 2026, 21:38 Actualizat 27 sept. 2026, 21:39 Sursă Realitatea PLUS

Crin Antonescu lansează unul dintre cele mai dure atacuri de până acum la adresa lui Siegfried Mureșan și critică în termeni extrem de duri decizia de a-l desemna candidat pentru funcția de premier. Fostul lider liberal spune că alegerea lui Mureșan reprezintă „o rușine maximă” atât pentru România, cât și pentru PNL și îi atacă inclusiv pe cei din partid care intenționează să voteze viitorul Cabinet, în exclusivitate la Realitatea PLUS.

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