PSD decide dacă susține Guvernul Mureșan. Social-democrații intră în ședință la ora 11

PSD se reunește luni, la ora 11:00, pentru a decide dacă va susține în Parlament viitorul Guvern condus de Siegfried Mureșan. Sorin Grindeanu a anunțat deja că le va transmite colegilor săi că nu ar vota o astfel de formulă de guvernare.
PSD se reunește luni, la ora 11:00, pentru a decide dacă va susține sau nu în Parlament viitorul Executiv condus de Siegfried Mureșan. Sorin Grindeanu a anunțat deja că le va transmite colegilor de partid că el nu ar vota o astfel de formulă, iar decizia social-democraților devine importantă în calculele pentru majoritatea necesară în Parlament. Pragul pentru învestirea unui Guvern este de 233 de voturi.
PSD decide dacă votează noul Guvern
Social-democrații urmează să stabilească poziția partidului înaintea votului din Parlament, fără ca o negociere cu Siegfried Mureșan să fi avut loc în prealabil. Semnalul transmis până acum de Sorin Grindeanu este că liderul PSD nu susține această variantă de Guvern.
Potrivit calculelor prezentate, PNL, USR, UDMR, minoritățile naționale și parlamentarii neafiliați ar strânge împreună 209 voturi. În această configurație, susținerea rămâne sub pragul de 233 necesar pentru învestirea Executivului, astfel că voturile venite din afara acestei formule devin decisive.
Sorin Grindeanu a anunțat că nu ar susține această formulă
Liderul PSD a transmis că le va spune colegilor săi că nu ar vota un Guvern condus de Siegfried Mureșan. În ultimele zile au existat și critici venite din partea altor social-democrați la adresa premierului desemnat.
Siegfried Mureșan a declarat anterior că va încerca să obțină susținerea PSD pentru formarea Guvernului. Realitatea.net nota pe 20 septembrie că PNL, USR, UDMR și reprezentanții minorităților aveau împreună 187 de parlamentari, în timp ce Mureșan vorbea despre 169 de voturi fără a include minoritățile naționale.