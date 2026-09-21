PSD decide dacă susține Guvernul Mureșan. Social-democrații intră în ședință la ora 11

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 21 sept. 2026, 08:02

PSD se reunește luni, la ora 11:00, pentru a decide dacă va susține în Parlament viitorul Guvern condus de Siegfried Mureșan. Sorin Grindeanu a anunțat deja că le va transmite colegilor săi că nu ar vota o astfel de formulă de guvernare.

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