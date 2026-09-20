10 miniștri din guvernul demis și-ar putea păstra mandatele. Lista miniștilor Mureșan, cabinetul Bolojan 2

Publicat 20 sept. 2026, 18:37 Actualizat 20 sept. 2026, 18:38 Sursă Realitatea PLUS

Oana Țoiu, Diana Buzoianu, Radu Miruță și Dragoș Pîslaru ar putea fi miniștri și în Guvernul Mureșan! Potrivit unor surse, cei care au deja portofolii ar putea să le păstreze în continuare. De partea cealaltă, cei care i s-au opus liderului PNL în partid ar putea rămâne fără portofolii.

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