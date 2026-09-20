10 miniștri din guvernul demis și-ar putea păstra mandatele. Lista miniștilor Mureșan, cabinetul Bolojan 2

Oana Țoiu, Diana Buzoianu, Radu Miruță și Dragoș Pîslaru ar putea fi miniștri și în Guvernul Mureșan! Potrivit unor surse, cei care au deja portofolii ar putea să le păstreze în continuare. De partea cealaltă, cei care i s-au opus liderului PNL în partid ar putea rămâne fără portofolii.
Cum ar putea arăta viitorul guvern?
Printre numele vehiculate pentru continuitate se află Alexandru Nazare la Ministerul Finanțelor, Dragoș Pîslaru la Fondurile Europene, Mihai Dimian la Educație, Radu Miruță la Apărare, Oana Țoiu la Externe și Diana Buzoianu la Mediu.
În aceeași categorie sunt menționați Irineu Darău pentru Economie, Cseke Attila la Dezvoltare și András István Demeter la Cultură. Pentru unele dintre aceste ministere există însă și variante alternative discutate de partide.
La Ministerul Muncii, situația este mai complicată. Dragoș Pîslaru este una dintre variantele vehiculate, însă în discuții apar și alte nume, inclusiv Violeta Alexandru și Cristian Seidler.
Lista vehiculată pentru Cabinetul Mureșan
Potrivit informațiilor apărute în presă, o posibilă formulă a viitorului Executiv ar putea arăta astfel:
Ministerul Finanțelor: Alexandru Nazare – PNL
Ministerul Fondurilor Europene: Dragoș Pîslaru – PNL
Ministerul Educației: Mihai Dimian – PNL
Ministerul Sănătății: Oana Gheorghiu – PNL
Ministerul Muncii: Raluca Turcan – PNL
Ministerul Energiei: urmează să fie stabilit
Ministerul Afacerilor Interne: urmează să fie stabilit
Ministerul Apărării: Radu Miruță – USR
Ministerul Afacerilor Externe: Oana Țoiu – USR
Ministerul Mediului: Diana Buzoianu – USR
Ministerul Economiei: Irineu Darău – USR
Ministerul Justiției: Stelian Ion – USR
Ministerul Transporturilor: Cătălin Drulă – USR
Ministerul Agriculturii: Tánczos Barna – UDMR
Ministerul Dezvoltării: Cseke Attila – UDMR
Ministerul Culturii: András István Demeter – UDMR
Această variantă nu reprezintă însă lista oficială a viitorului Cabinet. Pentru mai multe ministere sunt vehiculate două sau chiar trei nume, iar negocierile dintre PNL, USR și UDMR sunt în desfășurare.