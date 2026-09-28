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PNL va sesiza CCR dacă Nicușor Dan nu convoacă alegeri anticipate. Alexandru Muraru: ”Sunt îndeplinite toate condițiile”

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Scris deGabriela Bucătaru
Publicat28 sept. 2026, 18:29
Actualizat28 sept. 2026, 18:37
SursăRealitatea PLUS

Vicepreședintele PNL, Alexandru Muraru, a declarat luni că liberalii ar putea sesiza Curtea Constituțională în cazul în care președintele Nicușor Dan nu va convoca alegeri anticipate după căderea la vot a Guvernului Mureșan. Liberalul a invocat existența unei ”divergențe de opinii” între PNL și șeful statului cu privire la interpretarea prevederilor constituționale.

Alexandru Muraru: ”Președintele trebuie să convoace alegerile anticipate”

”Partidul Național Liberal ia în considerare sesizarea Curții Constituționale pentru un conflict de natură constituțională, pentru că în interpretarea constituționaliștilor PNL au fost îndeplinite cele două condiții esențiale pentru declanșarea alegerilor anticipate. Adică au trecut 60 de zile de la prima nominalizare și, dacă Guvernul Mureșan nu este învestit, Președintele nu poate, ci trebuie să convoace alegerile anticipate, pentru că sunt îndeplinite toate condițiile”, a declarat Alexandru Muraru.

Alexandru Muraru: ”Alegerile anticipate sunt soluția în a debloca o situație de criză politică”

Vicepreședintele PNL a subliniat că ”această formulă din Constituție devine imperativă din moment ce aceste condiții au fost îndeplinite”.

”Asta nu înseamnă că Președintele, oricare ar fi el, va putea încerca de zeci de ori să instaleze un Guvern, ani la rând, România rămânând cu un Guvern demis și cu un Guvern interimar. Până la urmă, alegerile anticipate sunt soluția în a debloca o situație de criză politică atunci când nu poți să ai o guvernare stabilă și nu poți învesti un Guvern în Parlament”, a conchis liberalul.

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