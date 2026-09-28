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Politica· 1 min citire
PNL va sesiza CCR dacă Nicușor Dan nu convoacă alegeri anticipate. Alexandru Muraru: ”Sunt îndeplinite toate condițiile”
Publicat28 sept. 2026, 18:29
Actualizat28 sept. 2026, 18:37
SursăRealitatea PLUS
Vicepreședintele PNL, Alexandru Muraru, a declarat luni că liberalii ar putea sesiza Curtea Constituțională în cazul în care președintele Nicușor Dan nu va convoca alegeri anticipate după căderea la vot a Guvernului Mureșan. Liberalul a invocat existența unei ”divergențe de opinii” între PNL și șeful statului cu privire la interpretarea prevederilor constituționale.
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