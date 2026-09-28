Realitatea.NET
Politica· 2 min citire

Miniștrii propuși de Siegfried Mureșan, audiați azi în Parlament. Ce negocieri se poartă pe ultima sută de metri

Siegfried Mureșan și Cătălin Drulă

Siegfried Mureșan și Cătălin Drulă

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea.NET ca sursă preferată
Emanuel Focșan
Scris de Emanuel Focșan Publicat: 28 sept. 2026, 07:23

Audierile miniștrilor propuși încep luni, 28 septembrie, în Parlament, iar miercuri va avea locul final Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, se bazează doar pe 170 de voturi și are nevoie de susținerea PSD sau de partidul AUR. Social-democrații au anunțat deja că nu votează și se reunesc în această dimineață pentru decizia finală.

Potrivit acordului încheiat între PNL, USR și UDMR și prezentat vineri, 25 septembrie 2026, șapte ministere revin PNL, șase USR, trei pentru UDMR, iar la ministerul Justiției propunerea este pentru un independent susținut de toate trei partidele.

PROGRAMUL AUDIERILOR MINIȘTRILOR ÎN PARLAMENT – ALESSIA, ALEXANDRA N, ALIN

  • 14.00 – 15.00 – Sebastian Burduja, Ministrul Energiei

  • 15.00-16.00 – Tanczos Barna, Ministrul Agriculturii

  • 16.00 -17.00 – Radu Miruță, Ministrul Apărării

  • 17.00 – 18.00 – Cătălin Drulă, Ministrul Transporturilor

  • 18.00 – 19.00 – Alexandru Nazare, Ministrul Finanțelor

  • 19.00-20.00 – Irineu Darău, Ministrul Economiei

Programul de guvernare prezentat de Siegfried Mureșan conține o serie de ambiguități, pentru că nu sunt date clare de unde vin banii pentru proiecte și prevede continuarea măsurilor de austeritate.

În paralel, PSD se reunește luni, la ora 10:00, într-o ședință a Consiliului politic național, pentru a fi stabilită decizia finală a partidului privind poziționarea față de noului Executiv.

În cadrul ultimului BPN al partidului s-a stabilit ca PSD nu va da un vot pentru noul premier desemnat. Liderul social-democraților Sorin Grindeanu a anunțat că PSD nu va vota Guvernul Mureșan. „PSD nu poate gira prin vot continuarea acestui model economic al dezastrului." 

Fără voturile PSD sau AUR, șansele pentru a trece noul guvern sunt foarte mici.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

Siegfried Mureșanguvernnegocieriaudieri

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe