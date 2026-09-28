Miniștrii propuși de Siegfried Mureșan, audiați azi în Parlament. Ce negocieri se poartă pe ultima sută de metri

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 28 sept. 2026, 07:23

Audierile miniștrilor propuși încep luni, 28 septembrie, în Parlament, iar miercuri va avea locul final Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, se bazează doar pe 170 de voturi și are nevoie de susținerea PSD sau de partidul AUR. Social-democrații au anunțat deja că nu votează și se reunesc în această dimineață pentru decizia finală.

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