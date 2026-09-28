Durerile de spate deveniseră greu de suportat. Cum a fost tratat un bărbat

Durerea de spate este favorizată de sedentarism, kilogramele în plus sau de activități care suprasolicită coloana vertebrală. Atunci când disconfortul devine intens, este însoțit de amorțeală sau alte manifestări neurologice ori durerea persistă în ciuda tratamentului conservator, este recomandat un consult medical, pentru stabilirea cauzei și a diagnosticului corect. O posibilă cauză a acestor manifestări poate fi o hernie de disc.
Deși avea dureri lombare intense, George a tot amânat vizita la medic. Zile la rând, a avut dureri greu de suportat, până când, în cele din urmă, a venit la Spitalul Clinic SANADOR, unde a fost consultat de Dr. Ovidiu Grămescu, medic primar neurochirurgie, șeful Secției de Neurochirurgie de la Spitalul Clinic SANADOR.
În urma investigațiilor imagistice amănunțite, bărbatul a fost diagnosticat cu hernie de disc lombară la nivel L5–S1, ruptă pe fondul unei stenoze de canal vertebral lombar L4–L5 și L5–S1. Hernia de disc lombară apare atunci când nucleul pulpos, partea mai moale din interiorul discului intervertebral, protruzionează printr-o fisură a inelului fibros care îl înconjoară. Atunci când fragmentul herniat comprimă sau irită o rădăcină nervoasă, pot apărea durere lombară, care iradiază la nivelul membrului inferior, amorțeală, furnicături sau slăbiciune musculară.
Stenoza lombară înseamnă îngustarea canalului vertebral în partea inferioară a coloanei, ceea ce poate determina, de asemenea, dureri, slăbiciune sau dificultăți la mers. Cele două afecțiuni pot exista separat sau împreună, iar o hernie de disc poate contribui la îngustarea canalului vertebral.
Având în vedere severitatea manifestărilor și rezultatele investigațiilor, medicul a stabilit că, în cazul său, era necesar tratamentul chirurgical în regim de urgență. George a fost de acord cu intervenția chirurgicală recomandată și a fost operat la Spitalul Clinic SANADOR, de către Dr. Ovidiu Grămescu. Detaliile despre localizarea și caracteristicile herniei de disc, obținute prin investigațiile imagistice avansate, au fost importante pentru planificarea intervenției chirurgicale.
Operația s-a încheiat fără probleme, iar evoluția favorabilă a pacientului a permis externarea lui chiar a doua zi. George s-a declarat foarte mulțumit de rezultatele obținute în urma tratamentului, de modul în care a comunicat cu Dr. Ovidiu Grămescu și de întreaga experiență de care a beneficiat la SANADOR.
La Spitalul Clinic SANADOR, pacienții au acces la consultații de neurochirurgie și la investigații imagistice avansate, precum RMN 3 Tesla și CT 128 slice, pentru stabilirea diagnosticului corect și a strategiei terapeutice potrivite fiecărui caz. Pentru hernia de disc, tratamentul este stabilit individual și poate include proceduri de recuperare medicală sau, în cazurile în care există indicație, operație pentru hernie de disc.
Intervențiile sunt realizate cu ajutorul unor tehnici cu grad redus de invazivitate, precum microscoapele operatorii Zeiss Kinevo 900, care oferă imagini detaliate și mărite ale câmpului operator. Intervențiile de chirurgie spinală au loc într-un bloc operator bine dotat, cu sprijinul specialiștilor din Secția de Anestezie și Terapie Intensivă de categoria I, cu nivel de competență extinsă.