Anca Alexandrescu, despre scenariile după votul Guvernului Mureșan: guvern PSD-AUR sau alegeri anticipate

Publicat 28 sept. 2026, 15:22 Sursă Realitatea PLUS

Anca Alexandrescu a analizat, într-o intervenție la Realitatea PLUS, scenariile politice care s-ar putea deschide în cazul în care Guvernul Siegfried Mureșan nu primește votul Parlamentului. Realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel” consideră că discuțiile dintre PSD și AUR ar putea duce la formarea unei noi majorități, iar în lipsa unei formule stabile vede alegerile anticipate drept următorul scenariu.

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