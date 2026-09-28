Anca Alexandrescu, despre scenariile după votul Guvernului Mureșan: guvern PSD-AUR sau alegeri anticipate

Anca Alexandrescu a analizat, într-o intervenție la Realitatea PLUS, scenariile politice care s-ar putea deschide în cazul în care Guvernul Siegfried Mureșan nu primește votul Parlamentului. Realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel” consideră că discuțiile dintre PSD și AUR ar putea duce la formarea unei noi majorități, iar în lipsa unei formule stabile vede alegerile anticipate drept următorul scenariu.
Anca Alexandrescu: „Asistăm la o mascaradă”
Anca Alexandrescu a remarcat mesajele transmise de Sorin Grindeanu și George Simion și a arătat că ambii lideri au vorbit despre negocieri pentru formarea unui guvern stabil și, dacă acestea nu duc la un rezultat, despre posibilitatea alegerilor anticipate.
„Este aceeași variantă pe care a dat-o și George Simion astăzi. Am văzut că au avut mesaje similare cei doi președinți de partide. Ba chiar au anunțat că vor începe negocieri cu toate partidele pentru un guvern stabil și, dacă nu se ajunge la un guvern stabil, atunci să se meargă la alegeri anticipate. E același mesaj pe care l-au dat și Sorin Grindeanu, și George Simion.
PSD a anunțat luni că nu va vota Cabinetul Mureșan, în timp ce reprezentanți ai AUR s-au declarat deschiși negocierilor pentru o nouă formulă de guvernare. Anca Alexandrescu și-a continuat analiza spunând că, din punctul său de vedere, actuala criză politică a depășit nivelul unei simple confruntări între partide.
„Al doilea lucru pe care vreau să-l punctez este că, dincolo de faptul că, așa cum ai spus, asistăm la o mascaradă, să se știe foarte clar că acest guvern nu va trece. În schimb, asistăm la ceva mult mai grav. Mi se pare că România este într-un pericol. Am spus și eu lucrul acesta și am să explic de ce.”
Critici dure după evenimentul USR de la Timișoara
Realizatoarea „Culisele Statului Paralel” a criticat dur evenimentul organizat de USR la Timișoara și mesajele transmise de reprezentanții partidului. În același timp, aceasta a vorbit despre ceea ce consideră a fi o campanie externă menită să influențeze evoluțiile politice din România.
„Pentru că, dincolo de spectacolul gălăgios pe care l-am văzut la Timișoara, unde useriștii mai aveau puțin și se legau cu lanțurile la Primăria Timișoara pentru că Fritz o să plece de acolo, un Fritz disperat care cânta la orgă imnul României, o Diana Buzoianu isterică, care ne explica ce va pierde, ce nenorocire, ce a făcut Timișoara, cel mai grav lucru mi se pare campania externă pe care acești trădători ai României, pentru că ei au adus România în situația de astăzi și România este astăzi sclava Europei, fix din cauza acestor trădători care vor să rămână cu orice preț atârnați la guvern, această campanie externă pe care am regăsit-o, pe de o parte, într-o publicație așa-zisă internațională, cu acea minciună legată de faptul că s-ar fi refuzat României niște fonduri, apoi acea mizerie care a apărut în legătură cu ambasadoarea Americii în Grecia.”
Anca Alexandrescu vorbește despre o campanie externă
Anca Alexandrescu a susținut că în spatele unor mesaje apărute în spațiul public ar exista resurse financiare importante și a cerut instituțiilor statului să analizeze această situație.
„Este foarte clar că se pompează bani foarte mulți, probabil și din România, și din afara României, pentru ca cei care au adus România în această situație și, cum bine spunea Dian Popescu, pe care îi țin creditorii României în poziția de a rămâne la guvernare, să rămână la conducerea României. Este foarte grav și eu aș spune că instituțiile statului român ar trebui să se sesizeze, pentru că această campanie este făcută cu bani foarte mulți. Nu oricine poate publica un articol în Wall Street Journal, nu oricine poate să dea asemenea semnale de la Bruxelles.”
Aceasta a legat evoluțiile din România și de schimbările politice din alte state europene și de raporturile dintre grupurile politice de la Bruxelles.
Varianta unui guvern PSD-AUR, în analiza Ancăi Alexandrescu
În privința formulelor care ar putea urma actualului Cabinet propus, Anca Alexandrescu a indicat o posibilă colaborare între PSD și AUR și a spus că, dacă partidele nu reușesc să formeze rapid o majoritate, ar trebui luat în calcul scenariul anticipatelor.
„Din acest motiv, eu cred că forțele politice care vor să dovedească faptul că iubesc România, că iubesc românii, că nu sunt trădători, trebuie să-și dea mâna ori să facă un guvern stabil rapid.”
Anca Alexandrescu a vorbit apoi despre posibilitatea unei formule PSD-AUR și despre formarea rapidă a unei majorități parlamentare. În lipsa unui acord, aceasta a indicat alegerile anticipate drept alternativă. Realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel” a vorbit și despre posibilitatea unei eventuale proceduri de suspendare a președintelui Nicușor Dan într-o configurație parlamentară diferită, în cazul unor alegeri anticipate, prezentând acest scenariu ca parte a propriei analize politice.
„România are nevoie clar de un guvern stabil”
Anca Alexandrescu a insistat asupra necesității formării rapide a unui Executiv, invocând situația economică și costurile de finanțare ale României.
„Cert este că România are nevoie clar de un guvern stabil, pentru că, din punct de vedere economic, se vede foarte clar care sunt cifrele. Chiar dacă nu a fost retrogradată la junk încă, se vede din modul în care ne împrumutăm în ce situație se află, toată presiunea externă care există pe România și toate presiunile care sunt pentru a da bani în continuare Ucrainei, Moldovei, în detrimentul României și al românilor.”
În final, aceasta a criticat programul politic al actualei formule propuse pentru guvernare și a cerut ca viitorul Executiv să pună în centrul deciziilor situația economică internă și interesele cetățenilor români.
„Să poată să fie pe picioarele ei și să poată să livreze întâi pentru cetățenii români și pentru stabilitatea României și abia apoi să ne gândim la alte țări.”