Miniştrii propuşi de Siegfried Mureşan, audiaţi în comisiile parlamentare. Burduja a primit aviz negativ, iar Tánczos Barna, aviz favorabil-LIVE TEXT

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 28 sept. 2026, 16:14

Audierile miniștrilor propuși să facă parte din Guvernul condus de premierul desemnat Siegfried Mureșan au început luni, la ora 14:00, în comisiile parlamentare de specialitate. Procedura se desfășoară pe parcursul a două zile, iar audierile au început cu un aviz negativ. Votul final asupra noului Guvern este programat pentru miercuri.

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