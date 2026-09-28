Siegfried Mureșan, atac la adresa lui Sorin Grindeanu: ”Pune partidul înaintea țării”

Publicat 28 sept. 2026, 17:07 Actualizat 28 sept. 2026, 17:14 Sursă Realitatea PLUS

Siegfried Mureșan, premierul desemnat, a lansat luni un atac dur la adresa lui Sorin Grindeanu și a PSD, după decizia social-democraților de a nu susține Guvernul său. Liberalul acuză PSD că a invocat pretexte pentru prelungirea crizei politice și susține că, prin refuzul de a vota un guvern pro-european, social-democrații pun interesele partidului înaintea celor ale țării.

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