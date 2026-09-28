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Politica· 2 min citire

Siegfried Mureșan, atac la adresa lui Sorin Grindeanu: ”Pune partidul înaintea țării”

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Scris deGabriela Bucătaru
Publicat28 sept. 2026, 17:07
Actualizat28 sept. 2026, 17:14
SursăRealitatea PLUS

Siegfried Mureșan, premierul desemnat, a lansat luni un atac dur la adresa lui Sorin Grindeanu și a PSD, după decizia social-democraților de a nu susține Guvernul său. Liberalul acuză PSD că a invocat pretexte pentru prelungirea crizei politice și susține că, prin refuzul de a vota un guvern pro-european, social-democrații pun interesele partidului înaintea celor ale țării.

Siegfried Mureșan: ”PSD a căutat pretexte pentru continuarea crizei politice”

”Am văzut în această dimineață decizia Partidului Social Democrat de a nu susține guvernul nostru în momentul de față. De la desemnarea mea drept candidat pentru funcția de prim-ministru de către președintele României, Partidul Social Democrat a căutat pretexte pentru continuarea crizei politice. Dacă Partidul Social Democrat nu va vota acest guvern, atunci Partidul Social Democrat continuă criza politică. Și dacă Partidul Social Democrat nu va vota acest guvern pro-european, cu miniștri pro-europeni și cu program pro-european, atunci Partidul Social Democrat nu va mai putea convinge pe nimeni că este partid pro-european”, a declarat Siegfried Mureșan.

Siegfried Mureșan: ”PSD-ul astăzi a dovedit din nou că pune partidul înaintea țării”

Mai mult, premierul desemnat i-a acuzat pe social-democrați că pun partidul înaintea țării.

”În unanimitate astăzi, după o ședință de câteva minute, fără a analiza serios programul de guvernare, au luat această decizie. PSD-ul astăzi a dovedit din nou că pune partidul înaintea țării. Oricând sunt deschis unei discuții cu social-democrații”, a mai spus acesta.

Întrebat dacă se aștepta să fie invitat de președintele PSD, Sorin Grindeanu, la discuții, Siegfried Mureșan a răspuns: ”Nu, eu l-am contactat pe președintele Camerei Deputaților, pe președintele PSD de mai multe ori, nu vreau să-i reproșez lipsa aceasta de contact...”

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