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Politica· 2 min citire
Siegfried Mureșan, atac la adresa lui Sorin Grindeanu: ”Pune partidul înaintea țării”
Publicat28 sept. 2026, 17:07
Actualizat28 sept. 2026, 17:14
SursăRealitatea PLUS
Siegfried Mureșan, premierul desemnat, a lansat luni un atac dur la adresa lui Sorin Grindeanu și a PSD, după decizia social-democraților de a nu susține Guvernul său. Liberalul acuză PSD că a invocat pretexte pentru prelungirea crizei politice și susține că, prin refuzul de a vota un guvern pro-european, social-democrații pun interesele partidului înaintea celor ale țării.
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