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Politica· 1 min citire

Kelemen Hunor: ”Președintele trebuie să facă o nouă nominalizare. AUR preia guvernarea după alegerile anticipate”

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Scris deGabriela Bucătaru
Publicat28 sept. 2026, 19:29
Actualizat28 sept. 2026, 19:45
SursăRealitatea PLUS

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni că, în cazul în care Guvernul Siegfried Mureșan nu va primi votul de încredere al Parlamentului, președintele trebuie să facă o nouă nominalizare. Totodată, el a subliniat că, dacă vor fi organizate alegeri anticipate, AUR va prelua guvernarea.

Kelemen Hunor: ”Președintele trebuie să mai încerce cel puțin încă o desemnare”

”Dacă nu trece Guvernul Siegfried Mureșan, din punctul meu de vedere, președintele trebuie să mai încerce cel puțin încă o desemnare. Fiindcă astăzi, dacă noi am merge spre anticipate, acest guvern rămâne”, a declarat Kelemen Hunor.

Kelemen Hunor: ”AUR pe primul loc, după alegerile anticipate”

Președintele UDMR a subliniat că, în lipsa unui Guvern stabil, România riscă să rămână fără rectificare bugetară, buget și lege a salarizării.

”Nu o să avem nici rectificare, nu o să avem nici buget, nici legea salarizării. Și ce se va schimba după alegerile anticipate? AUR pe primul loc, guvern AUR... obligatoriu, că n-ai încotro”, a mai spus oficialul.

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