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Politica· 1 min citire
Kelemen Hunor: ”Președintele trebuie să facă o nouă nominalizare. AUR preia guvernarea după alegerile anticipate”
Publicat28 sept. 2026, 19:29
Actualizat28 sept. 2026, 19:45
SursăRealitatea PLUS
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni că, în cazul în care Guvernul Siegfried Mureșan nu va primi votul de încredere al Parlamentului, președintele trebuie să facă o nouă nominalizare. Totodată, el a subliniat că, dacă vor fi organizate alegeri anticipate, AUR va prelua guvernarea.
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