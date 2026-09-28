Kelemen Hunor: ”Președintele trebuie să facă o nouă nominalizare. AUR preia guvernarea după alegerile anticipate”

Publicat 28 sept. 2026, 19:29 Actualizat 28 sept. 2026, 19:45 Sursă Realitatea PLUS

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni că, în cazul în care Guvernul Siegfried Mureșan nu va primi votul de încredere al Parlamentului, președintele trebuie să facă o nouă nominalizare. Totodată, el a subliniat că, dacă vor fi organizate alegeri anticipate, AUR va prelua guvernarea.

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