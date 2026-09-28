Dan Dungaciu: ”E posibil ca următoarea nominalizare să nu fie de la PSD. AUR are puterea mai mare de negociere în acest moment”

Publicat 28 sept. 2026, 18:51 Actualizat 28 sept. 2026, 19:05 Sursă Realitatea PLUS

Dan Dungaciu, prim-vicepreședintele AUR, a declarat luni, în exclusivitate pentru Realitatea PLUS, că, în cazul în care Guvernul Mureșan nu va primi votul de încredere al Parlamentului, următoarea nominalizare pentru funcția de premier ar putea să nu aparțină PSD. Dungaciu a mai afirmat că scenariul organizării de alegeri anticipate este unul important pentru AUR și că, în actualul context politic, formațiunea are o putere mai mare de negociere.

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