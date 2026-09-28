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Dan Dungaciu: ”E posibil ca următoarea nominalizare să nu fie de la PSD. AUR are puterea mai mare de negociere în acest moment”

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Scris deGabriela Bucătaru
Publicat28 sept. 2026, 18:51
Actualizat28 sept. 2026, 19:05
SursăRealitatea PLUS

Dan Dungaciu, prim-vicepreședintele AUR, a declarat luni, în exclusivitate pentru Realitatea PLUS, că, în cazul în care Guvernul Mureșan nu va primi votul de încredere al Parlamentului, următoarea nominalizare pentru funcția de premier ar putea să nu aparțină PSD. Dungaciu a mai afirmat că scenariul organizării de alegeri anticipate este unul important pentru AUR și că, în actualul context politic, formațiunea are o putere mai mare de negociere.

Dan Dungaciu: ”E posibil ca următoarea nominalizare să nu fie de la PSD”

”Rezultatul pentru noi nu este nefavorabil, pentru că înseamnă alegeri anticipate. Deci pentru noi alegeri anticipate în acest moment sunt un rezultat mult mai bun decât pentru Partidul Social Democrat”, a declarat prim-vicepreședintele AUR, la Realitatea PLUS.

Totodată, Dan Dungaciu a subliniat că AUR are o putere de negociere mai mare în relația cu PSD și că următoarea nominalizare pentru premier ar putea să nu aparțină social-democraților.

”Prin urmare, puterea de negociere a partidului AUR crește în relația cu PSD-ul și nu vă spun niciun secret, avem de gând să folosim această putere de negociere în favoarea noastră. De asta nici nu vreau să mă antepronunț în privința unui premier sau altui premier, trecând peste faptul că s-ar putea ca viitoarea nominalizare să nu fie nici măcar de la PSD”, a conchis reprezentantul AUR.

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